Descartan división en bancada por excanciller

Ante la postura en contra de los resultados del proceso interno de Morena que mantiene el excanciller Marcelo Ebrard, legisladores tomaron con reserva el tema, al señalar que la decisión que él tome es una “cuestión de libertades” que no va a dañar a la Cuarta Transformación.

Además, el coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, pidió a los legisladores tomar con madurez la situación, ante la división que se prevé en la bancada por quienes ya respaldan a Sheinbaum y quienes apoyan al exsecretario de Relaciones Exteriores.

En entrevista, señaló que para situaciones como ésta es que se cuenta con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al interior del partido guinda, en la que los aspirantes a cualquier cargo pueden manifestarse sobre los procesos del movimiento.

“Él (Ebrard) está en Morena. Existe una comisión que tiene, precisamente, esa función —si no, no chambearía—, de todos aquellos militantes que, en los diferentes procesos, tanto de definición de candidaturas para el más modesto de los cargos, como regidor, hasta quienes aspiran a ser nuestros coordinadores, puedan acudir a la comisión para que, en lo que en derecho corresponda, ellos expresen su sentir del proceso que vivió nuestro movimiento”, declaró.

Negó que la impugnación de Ebrard Casaubón signifique una rebelión, pues verlo así sería “reduccionista” y resultaría contrario a lo que dio origen a Morena.

“Nuestro movimiento tiene que ser así, abierto, transparente, democrático, de debate; si no, no sería un movimiento, sería un espacio estático de estatuas de la política y nosotros no, no somos así, y qué bueno que él lo exprese”, declaró.

En cuanto a la división que se avizora en la bancada por quienes ya respaldan a Claudia y quienes apoyan al excanciller, Mier Velazco dijo esperar que los diputados sean “lo suficientemente maduros”, porque lo importante ahora es consolidar la primera etapa que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Siempre están quienes pueden dar opinión de manera libre, porque nacieron libres y respetamos su libertad, nacimos iguales y respetamos la igualdad; son las y los diputados de Morena.

“En los otros partidos hay una disciplina mucho más férrea, yo no la critico. Sin embargo, nosotros somos un movimiento y debemos ser más proclives a propiciar el debate, la discusión, en un ambiente de plena democracia. Si no, estaríamos repitiendo lo mismo del pasado”, enfatizó Mier Velazco.

Al tema se refirió también la senadora Olga Sánchez Cordero. Al ser entrevistada a la salida de un evento para respaldar a Claudia Sheinbaum como la nueva coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que el excanciller Ebrard Casaubón sólo está recurriendo a los medios de impugnación que tiene a su alcance.

Negó que el conflicto represente un daño a la 4T, porque esto implica parte de las libertades de manifestación.

“En mi opinión, y también le tengo un gran afecto al canciller (Marcelo Ebrard) es una cuestión de libertades y ahí tiene los medios de impugnación; por eso los ha estado utilizando.

“Es una cuestión de libertades; él va a decidir con toda su libertad cuál va a ser su situación y a dónde va y dónde se queda”, declaró Sánchez Cordero.