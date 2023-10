Se desconocen daños por Otis: Laura Velázquez; gobierno traslada ayuda humanitaria por tierra

Luego de calificar como “histórico” al huracán Otis, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, reconoció que a 12 horas del impacto del fenómeno natural no hay comunicación con la zona de Acapulco, Guerrero, para conocer la magnitud de los daños que dejó a su paso.

Informó que datos preliminares indican que 70 por ciento del sector naval y de la Defensa Nacional resultaron afectados por el impacto de Otis, además de los daños ocasionados en las carreteras que conectan a la región de la Costa Grande, incluida la autopista del Sol donde se presentan deslaves de tierra.

“No tenemos comunicación con los compañeros que se encuentran allá para evaluar los daños e iniciar la recuperación inmediata, y atender a la población afectada con este huracán Otis de categoría 5 que pegó directamente en las costas de Acapulco, en los primeros minutos del día de hoy.

“Imposible comunicarme con nuestros compañeros, inclusive resultó afectado el sector naval, el sector de Sedena; no hemos podido contactar a nadie en Acapulco, tampoco a la presidenta municipal”, explicó en entrevista radiofónica con Javier Risco en W Radio.

Expuso que se dirige por vía terrestre hacia Acapulco con los secretarios de la Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana para evaluar los daños y llevar a acabo las acciones necesarias de atención a la población, además de llevar ayuda humanitaria a los afectados.

Por ello, pidió la solidaridad de la población que si tenía algo programado y no es urgente, que no ocupen las carreteras hacia Acapulco, a fin de que permitan llegar la ayuda humanitaria. “Lamentablemente tampoco podemos llegar por aire, no hay condiciones climáticas ni seguridad, por eso lo tenemos que hacer vía tierra”, detalló.

Velázquez Alzúa comentó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está ayudando a abrir la autopista del Sol, por lo menos un carril para que pueda llegar el convoy humanitario de la Sedena y la Marina, pues lo que se requiere urgente son alimentos, agua y medicamentos para ayudar a la población.

“Además restablecer el servicio eléctrico, el internet y la telefonía, y evaluar los daños. Tenemos la capacidad para ayudar a la población, pero lamentablemente no sabemos exactamente de qué daños, cuántos, daños, cuántas personas”, reconoció.

Por último, Laura Velázquez admitió que “este huracán, de verdad fue sorprendente, completamente atípico. Ninguno de los modelos matemáticos había advertido que una tormenta tropical en 12 horas se convirtiera en huracán categoría 5”.

fgr