Desconocen padres de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa nuevas detenciones

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron que hasta el momento desconocen las nuevas capturas que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) a policías estatales y municipales, por la desaparición de los jóvenes, ocurrida en septiembre de 2014.

En entrevista con La Razón, María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que por mucho tiempo se encuentran incomunicados y no les avisan de lo que pasa en el caso.

“Todavía no sé nada de la información, no me han mencionado nada. A mí hasta el momento no me han avisado nada En muchas ocasiones estoy incomunicada y no me avisan lo que pasa, por ello, hasta ahorita no han informado de nuevas detenciones”, explicó.

La madre reprochó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se tarde mucho en resolver el caso de la desaparición de los jóvenes, cuando fue una promesa de campaña y frente a ellos se comprometió a llegar a la verdad y paradero.

“El gobierno se comprometió desde el inicio de su campaña en esclarecer los hechos, pero nos sabemos que pasa con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya se tardaron mucho y es tiempo que ya lo hubieran esclarecido en su totalidad”, indicó.

María de Jesús Tlatempa mencionó que ya son muchos años sin resultados y lo peor es que el Ejecutivo ya va de salida.

Sin embargo, aclaró que tiene la esperanza de que esclarezca los hechos, “si no, se va a ir como el peor de los presidentes, pues llegó con muchas promesas y al final se fue sin resolver nada”, dijo.

Señaló que es sumamente preocupante que siguen pasando los meses y no hay avances del caso, pues aseveró que son muchas dependencias que no acaban por dar toda la información que se les pide, lo que ralentiza la investigación, además, mencionó que hay una clara participación de las Fuerzas Armadas en el secuestro y desaparición de los 43 normalistas, pero el Gobierno federal no ha analizado esos archivos y solo se ha protegido su actuar.

“Se les dijo que entregaran toda la información, pero vemos que no le hacen caso a la Comisión de la verdad y hay mucha protección al Ejército”, agregó.

Este miércoles la FGR informó sobre la detención de nueve policías; siete estatales y dos municipales, mismos que estarían involucrados en los hechos de Ayotzinapa.