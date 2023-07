Descontextualizaron discurso del presidente de 'abrazos no balazos', asegura Fernández Noroña

El aspirante del Partido del Trabajo a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña, dijo desde Aguascalientes, que “descontextualizaron el discurso del presidente de ‘abrazos no balazos”, y que “la pacificación del país llegará pronto”.

Desde la sede del Partido del Trabajo de esa ciudad, recordó que en varias ocasiones el mandatario federal señaló para los integrantes del crimen organizado "abrazos no balazos", pero no en un sentido de “dar tregua a la inseguridad”.

"Yo no me imagino al compañero presidente (de México) preguntarle al secretario de las Fuerzas Armadas, ¿Cuantos abrazos dieron hoy? no me imagino que le pregunte al secretario de la Marina ¿Cuántos abrazos dieron? ni al titular de la Guardia Nacional", refirió.

Agregó que "les voy a pedir que me presenten una fotografía de cuantos elementos del Ejército han visto abrazando a integrantes del crimen organizado", añadió que "para acabar con este asunto; abrazos para las familias y balazos para los integrantes del crimen organizado".

Asimismo, Fernández Noroña dijo que el clima de inseguridad no tiene fin por “el tema de la corrupción que dejaron gobiernos anteriores, esto es el resultado de años de malas prácticas. Hay indicadores de mejoría en el combate a la inseguridad, están ahí. Pero cada que pasa un tema como el de Tlajomulco y posiblemente si tenías 100 feminicidios y hoy tienes 50 pues tienes un demonial y es evidentemente que la pacificación del país no se ha logrado, pero si la vamos a lograr, pero creo que tenemos que abrir está discusión, esa o la que en el camino se construya", dijo.

JVR