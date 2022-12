AMLO desea salud y felicidad al pueblo de México en el 2023

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de fin de año al pueblo de México, donde hizo votos para que a todos los mexicanos, incluidos sus adversarios y detractores, les vaya muy bien.

“Les deseo lo mejor, la verdad sí quiero que la pasen muy bien y deseo que a todas y a todos nos vaya muy bien a ustedes y a todo el pueblo de México, amigos adversarios y que deseo dos cosas que tengamos salud y felicidad, hay muchas otras cosas, pero con la salud con eso tenemos y la felicidad que seamos muy felices y muy buen año”, dijo López Obrador al encabezar la última conferencia de prensa de 2022.

El Presidente también se refirió a las exposiciones de varios de los asistentes a las conferencias mañaneras que acuden a realizar gestiones o denuncias. López Obrador aprovechó para refrendar su compromiso de que no habrá censura para nadie, pero tampoco se convertirá a la mañanera en un tribunal de juicios sumarios o linchamientos políticos.

“Yo lo que quiero es dejar de manifiesto que aquí se expresan opiniones sin censura, esta es una conferencia, un diálogo circular completamente libre, no hay censura en general, pero eso no significa que lo que aquí se dice es la verdad absoluta y que no queremos convertir estas mañaneras en un tribunal ni de juicios sumarios ni mucho menos de linchamientos políticos, que todos tenemos derecho a hablar, pero que no tenemos la última palabra, no somos absolutos, no pontificamos. Esto, para que si se menciona a alguien no quiere decir que ya es culpable, tenemos el derecho de manifestarnos y señalar y presentar pruebas aquí y en los ministerios públicos ¿no?, también para que terminemos el año con esa convicción, se pueden mencionar muchos nombres, pero eso no significa que ya son culpables, además todo mundo tiene derecho a la defensa y a la réplica”, advirtió el mandatario.