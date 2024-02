AMLO: Ni desestabilidad política ni crisis económica previo a elecciones del 2 junio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no hay desestabilidad política ni crisis económica en México, previo a las elecciones federales de junio próximo, a pesar de que, advirtió, seguirán los insultos y “la tormenta y lluvia” de críticas que no ponen en riesgo el proceso electoral.

“No hay crisis económica en México, la inflación está bajando. No hay desestabilización política, hay unidad en el pueblo. Seguirán los insultos y la tormenta de críticas, pero no afectarán la estabilidad. México es una potencia cultural en el mundo”, afirmó AMLO.

AMLO expuso que en lo económico y lo político no pasa nada, pues no existe ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país, además que hay la suficiente unidad en el pueblo.

“No existe la polarización, porque la polarización es, entiendo, cuando la mitad está a favor y la mitad está en contra, pero no está así. Afortunadamente, la mayoría de los mexicanos quieren que siga el progreso con justicia y que continúe la paz”, declaró AMLO.

Durante la conferencia de prensa mañanera, admitió que una de las cosas que le preocupaba era que se fuese a descontrolar la inflación porque eso pega en la economía popular, principalmente a los más pobres.

“Afortunadamente ya está bajando. Y quedó demostrado que era una gran mentira de estos falsarios el que si se aumentaba el salario iba a aumentar la inflación y por eso no aumentaban el salario. Muy truculento todo”, subrayó AMLO.

AMLO rechazó las acusaciones de corrupción y espionaje por parte de medios internacionales, al asegurar que su gobierno es democrático y soberano.

“Nosotros estamos pidiendo respeto, porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos de Estados Unidos, no hacemos espías, no mandamos espías a China ni a Rusia; no estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas están también financiando a diputados y a senadores de ese país”, dijo AMLO.

AMLO resaltó que cada país tiene su gobierno electo de manera democrática por el pueblo, y México es un país independiente, soberano. Afortunadamente, añadió, hay mucho respeto del gobierno de Estados Unidos.

“Acaba de declarar el embajador Ken Salazar, otra vez, que no hay ninguna investigación en contra de nosotros. Nada más que ya nos pasaron a afectar, a dañar, por eso es que siguen utilizando la máxima del hampa del periodismo, la calumnia cuando no mancha tizna, nada más que llega a eso, a tiznar, pero si se tienen principios o ideales no pasa nada”, puntualizó AMLO.

AMLO descartó algún tipo de movilización o manifestación en las calles ante la andanada de críticas y señalamientos en su contra de presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Por eso ninguna manifestación ni nada, vamos a seguir informando a la gente, si hay acusaciones sin sustento, que valgan la pena también, acusaciones son miles, de todo tipo, hasta si tienen un problema familiar me echan la culpa. Eso no vamos a contestarlo”, apuntó AMLO.

