Desestima gobernador de Guanajuato consulta de AMLO sobre Fuerzas Armadas

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseveró que la consulta planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las Fuerzas Armadas no decidirá su permanencia en tareas de seguridad.

Durante la visita que realizó al Senado, dijo que no se debe politizar la seguridad y el combate al crimen y aseveró que lo que sí se requiere es evaluar los resultados de la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en las calles.

Apuntó que corresponde al Congreso definir si se amplía hasta 2028 o no la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero dijo que lo que sí fue un error es dejar sin recursos las policías locales.

"Es muy importante no partidizar ni politizar estos temas, hay que hacer un análisis frío, serio. Ya lleva unos años que la Guardia Nacional está adscrita al Ejército, hay que hacer una evaluación de resultados, ver si están o no funcionando. Al final, el legislativo va a decidir si se deja más años o no la Guardia adscrita al Ejército, yo lo que sí creo es que tenemos que fortalecer a las policías municipales"