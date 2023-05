"Run for your life"; "Viva mi vida"; "La patria duele". Los mensajes bordados en rojo sobre vestidos blancos que portaban las modelos en el último desfile de Dior en México dieron de qué hablar y abrieron, por supuesto, un debate que es necesario. ¿Deben o no subirse las marcas a causas como las que defiende, en este caso, el feminismo?

¿Es marketing? ¿Es "saberse subir a un tren"? ¿Es en realidad con buena intención al incluir en su discurso a activistas feministas, artistas y creativas en esta cuestionada forma de protesta? Porque sí, el arte también sirve para protestar, aunque muchos cuestionan que, en realidad, funciona a unos cuantos por lo que genera monetariamente. La discusión está abierta.

La colección de Dior causó controversia tras presentarse en México. Especial

¿Qué pasó con Dior? ¿Cuál es el contexto?

Para que te des una idea del tema que estamos desmenuzando, te contamos que en días recientes se llevó a cabo el desfile llamado "A corazón abierto" por parte de la firma Dior, en colaboración con la activista feminista Elina Chauvet, inspirado en su proyecto "Zapatos Rojos", el cual crea conciencia sobre los feminicidios ocurridos no sólo en México, sino en todo el mundo.

A manera de protesta, Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, decidió presentar este trabajo en México en contra de la ola de violencia que ocurre en contra de las mujeres en el país. Muchos aplaudieron lo que estaba presenciando, sin embargo, muchos más estuvieron en contra del desfile que, además, fondeó con "Canción sin miedo", de Vivir Quintana, la cual se ha convertido ya en un himno para el feminismo.

Muchos desconocían, por ejemplo, que en este desfile había participación de Chauvet con su proyecto para visibilizar los feminicidios en nuestro país y también poco se sabía de cómo María Grazia dio el crédito a las artesanas mexicanas que realizaron los bordados en los polémicos vestidos.

Aún después de darse a conocer estos aspectos que a nuestro parecer también son importantes -aunada a la labor de María, al trabajar con mujeres para que tengan una fuente de ingresos y para que sea valorada su labor- la conversación giró en torno a si es benéfico -o no- que las marcas se "sumen" a una lucha que es encabezada por mujeres que no precisamente lucen como las modelos que vistieron de blanco con mensajes en contra de los feminicidios.

'Los feminicidios no son un bran mexicano'

La mayoría de los comentarios recibidos en diversas publicaciones que tuvieron a bien visibilizar lo realizado por Dior durante su desfile, fueron en contra de la marca, al tacharla de "oportunista" y subirse a una lucha que no es precisamente la suya.

Recordemos, de inicio, que el arte de protesta "es un término amplio que se refiere a trabajos creativos que conciernen o son producidos por activistas y movimientos sociales". Quizá ahí el primer error. Sabemos que se contó con la colaboración de Elina Chauvet para la realización de esta colección, sin embargo, eso no deja de crear debate sobre si la marca cerró el trato con la intención no de vender, sino de visibilizar una problemática en la que más de 10 mujeres son asesinadas diariamente en un país en el que la violencia no da tregua.

"De mal gusto usar el tema de feminicidios y estadísticas altas de violencia a la mujer en México, no son un brand mexicano, es lucrativo y marketero. Se aplaude cuando proviene de una marca de moda de élite, pero las mujeres que protestan diariamente sobre sus casos son criticadas y tachadas de locas o histéricas por alzar la voz"; "Con las luchas sociales no se lucra"; "¿Alguien sabe si parte de la lana se donó a mujeres en albergues¿ ¿O a algún tipo de causa en apoyo a la mujer? Porque de no ser así, qué asco que lucren así de cruel con algo tan doloroso para México", escribieron usuarios que están en contra de este tipo de protesta.

La gente discute, en este sentido, no por la implicación de Elina Chauvet en esta colección, ni por el trabajo de las bordadoras, sino por la marca que presuntamente quiso ser parte de una lucha que no les corresponde, a la vista de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas.

¿Alguien habló a favor?

Fue precisamente Natalia Chauvet, hija de Elina Chauvet, quien emitió un mensaje poderoso respecto a la unión que se dio entre su madre y Dior para visibilizar una causa importante, que es la lucha contra los feminicidios en México y la crisis que se vive en el país al respecto.

"Estoy muy orgullosa de mi madre y nuestro arduo trabajo que conseguimos todas las mujeres talentosas involucradas. Si nosotras pudimos unirnos a pesar de nuestras diferencias, todo es posible. Creo que sería bueno hablar respecto a términos como "el feminismo blanco" que justo divide nuestra lucha que es en contra del violentador y el opresor. [...] Yo las invito desde mi lugar a revisar con detalle cada vestido cuando salga más información, para que así como muchas, al vivir una situación de violencia en la pareja, se atrevan a salir de ahí y correr por sus vidas, sus sueños, su independencia y autonomía", redactó.

Agregó que el propósito de esta colaboración "fue principalmente el de darle voz a nuestras mujeres que ya no están con nosotras, y que sus vidas pudieron haberse conservado si hubiesen detectado la violencia mucho antes".

Dicen y terminan muchos con una reflexión tácita: "Si les interesa sumarse a las causas... ¿por qué nunca las vemos en las marchas? ¿Porque a las mujeres que lideran estas protestas en el arte (porque la moda lo es) nunca se les ve marchando?". Habrá que cuestionárselo y replantear el debate abierto por Dior.