Destaca AMLO lealtad del Ejército y rechaza intento golpista

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México cuenta con un ejército "leal", por lo que negó que pudiera darse un intento golpista.

Esto tras ser cuestionado sobre la posibilidad, luego de que el mismo mandatario hiciera una exposición en la que recordó que muchos periodistas e intelectuales promovieron un golpe de Estado contra Francisco I. Madero.

"No, nosotros tenemos un ejército leal, sobre todo a las instituciones, es un ejército distinto al de otros países, con todo respeto", respondió López Obrador.

En conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua, aseguró que México cuenta con un ejército surgido del pueblo.

"Las manchas que tiene no son atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles porque no olvidemos que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República, entonces en el 68 (la matanza) no fue Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, él actuó por órdenes del Presidente y así en todos los casos". Andrés Manuel López Obrador

Las preguntas de los reporteros surgieron porque minutos antes el mandatario se refirió a las campañas mediáticas en contra de su gobierno e hizo una remembranza de la situación de Francisco I. Madero.

Durante la mañanera de este viernes, de nueva cuenta recordó que en el pasado un grupo de prensa e intelectuales crearon condiciones para lograr un golpe de Estado.

"Entonces yo conozco la historia y es mucho mejor que la gente sepa de esto, porque es una especie de golpismo el que van preparando, destruyendo a opositores políticamente hablando y si se da a conocer pues ya la gente sabe de qué se trata". Andrés Manuel López Obrador

“El presidente Madero, apóstol de la democracia, no tenía cómo defenderse, todos los periodistas e intelectuales en contra, todos, y luego los periodistas e intelectuales se convirtieron en huertistas, entonces nosotros no vamos a permitir eso, nosotros vamos a llamar las cosas por su nombre, porque quisieran que yo me quedara callado”, añadió el Presidente.

Al continuar con el tema de las Fuerzas Armadas, destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la encargada de vigilar las aduanas del país para combatir el tráfico de drogas, el contrabando y evitar la corrupción.

“Se tomó la decisión de que las aduanas estén manejadas por la Secretaría de Marina en el caso de los puertos y las aduanas de la Secretaría de la Defensa (Nacional), para garantizar que no haya corrupción”, mencionó el titular del Ejecutivo.

Recordó que ya existe un acuerdo para que las aduanas dejen de depender del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en términos administrativos, “porque los ingresos van a Hacienda, pero la vigilancia y el control de las aduanas está a cargo de la Secretaría de la Defensa”.

“Esto nos ha permitido reducir el contrabando de combustibles, porque enfrentamos el llamado huachicol; entonces, a partir de que tiene el Ejército el control de las aduanas ya hay registros de una disminución y hay más consumo y más demanda de los combustibles que distribuye Pemex”, resaltó.

El Presidente recordó que el año pasado se recaudó un billón de pesos en las aduanas y sostuvo que su gira por el norte obedece a generar un proyecto para modernizar estos espacios con sistemas de videovigilancia.

KEFS