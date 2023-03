Destacan ola de inversión en sector automotriz

La inversión de Tesla no es la única que ha logrado México a través del nearshoring o friendlyshoring, pues también se anunció la llegada de otra planta de la armadora BMW a nuestro país, sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al participar en el Raisina Dialogue, Rhythm of the Left: Understanding Latin America’s Choices que se lleva a cabo en la India.

“Creo que obviamente es una gran oportunidad. Lo llamamos nearshoring o friendlyshoring. El reciente anuncio de Tesla no es el único, tenemos recientemente a BMW de Munich, van a empezar a producir baterías en México. Así que ahora mismo, el nearshoring para nosotros es una máxima prioridad para acelerar la electromovilidad y la transición energética del país, porque todo está cambiando más rápido de lo planeado”, destacó el canciller.

Agregó que en materia farmacéutica y de medicamentos, México está colaborando estrechamente con la India y anticipó que habrá mucha más inversión

en el próximo lustro.

“Estamos trabajando muy duro con varias empresas de la India en avances farmacéuticos y médicos, en ciencia médica. Veo que en los próximos tres, cuatro, cinco años vamos a ver un aumento importante en este tipo de relación entre México y la India”, expuso Ebrard.

Indicó que esta cooperación representa un importante ahorro en el gasto de medicamentos para México, por lo que confió en tener pronto más negocios con India.

Agregó que lo anterior se basa en la confianza y una agenda común no sólo en el precio de los medicamentos, que es un gran tema en América Latina. “Sólo para decir, la diferencia de precios entre una farmacia en una esquina de México y una farmacia aquí, es alrededor

del 30 por ciento o 35 por ciento”.

“Así que pueden imaginar el significado de eso en términos de calidad de vida en nuestro país. Estamos hablando de la visión y las políticas que compartimos con la India para mejorar las condiciones de la mayoría de la población”, añadió el Canciller.