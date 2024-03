¿Cómo detectar el golpe de calor en niños?

El agotamiento y golpe de calor son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso (ejercicios) en altas temperaturas. En estas situaciones el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura.

El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40° C o más.

¿Cuáles son los síntomas?



Es importante estar alerta a los síntomas y se debe consultar al médico y tomar conductas activas. El agotamiento por calor es un estadio previo al golpe de calor hay que reconocerlo para prevenir una situación más grave:

Sudoración excesiva Piel pálida y fresca Sensación de calor sofocante Sed intensa y sequedad en la boca Calambres musculares Agotamiento, cansancio o debilidad Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos Dolores de cabeza Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños) Mareos o desmayo

En temporada de calor las y los niños son los más propensos a sufrir agotamiento y golpes de calor. Foto: Freepick

En un golpe de calor que determina una situación muy grave se presenta temperatura del cuerpo 39°C - 40°C o mayor (medida en la axila), Piel roja caliente y seca (se agota la transpiración), respiración y frecuencia cardiaca acelerada, dolor palpitante de cabeza, alteración del estado mental y del comportamiento como: vértigos, mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento y convulsiones.

Los que tienen mayor riesgo de presentar un cuadro así son los menores de 5 años y más aún los menores de 1 año; los niños con enfermedades crónicas que pueden ser: cardíacas, renales, mentales o neurológicas y otras.

Para prevenirlo es importante, cuidar la hidratación y la alimentación, ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día. No ofrecer bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar (como las gaseosas corrientes); no ofrecer bebidas muy frías o calientes, no ofrecer comidas pesadas; reducir la actividad física en los horarios de mayor calor y permanecer en lugares ventilados y frescos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que el calor puede causar síntomas severos, como el golpe de calor, que consiste en la incapacidad del organismo para regular la propia temperatura. Quienes lo padecen presenta piel seca, enrojecida y caliente, pulso rápido y fuerte, náuseas, calambres y hasta pérdida del conocimiento, que puede llevar al coma y la muerte.

DAN