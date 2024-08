AMLO acusa que EU no coopera con información suficiente sobre detención de “El Mayo” y Guzmán López

A tres semanas de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, Estados Unidos no coopera con información suficiente de lo que sucedió en ese operativo, denunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al acusar que lo presentado a México hasta ahora son datos “muy elementales”.

En la conferencia de prensa matutina, el Presidente dijo que su gobierno va a esperar más tiempo para que el gobierno de Joe Biden dé a México la información completa sobre la presunta entrega de Guzmán López y de Zambada García, y saber si hubo una negociación previa con “El Chapito”.

“En efecto no han entregado información suficiente, entregaron una información muy elemental, muy general de que llegó un avión a El Paso, Texas; que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar el avión no solo iba o no solo aterrizó con Guzmán López, sino que iba también el señor Zambada”, indicó.

Siguen sin conocerse detalles del avión

El mandatario federal afirmó que el avión en el que llegaron Joaquín Guzmán e Ismael a Texas, era clonado y no salió de Hermosillo, Sonora , como se mencionó en primera instancia.

“No ha habido más, sólo un avión clonado. Sabemos que no salió de Hermosillo porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación del gobierno de Estados Unidos en este caso, es decir, no nos han dado información suficiente.

“Por ejemplo, ¿qué pasó con el piloto? ¿qué hicieron con el piloto? ¿quién era? Y desde luego ¿qué saben de dónde salió el avión?”, cuestionó López Obrador.

“El pueblo tiene derecho a estar informado”: AMLO sobre EU

Sobre una nota diplomática de México a Estados Unidos por esta tardanza en la información del caso Ismael Zambada y Joaquín Guzmán, precisó que su gobierno va a esperar, ya que hay confianza en que las autoridades estadounidenses van a proporcionar la información.

“Hay cosas que se deben manejar en sigilo, pero no todo, el pueblo tiene el derecho a estar informado, es un asunto delicado porque no queremos confrontación entre bandas del crimen organizado, las otras bandas (de música) que toquen sin parar día y noche”, puntualizó.

AMLO en Palacio Nacional en una mañanera. Foto: Especial.

Destacó que en homicidios, 75 por ciento tienen que ver con enfrentamientos de bandas de la delincuencia organizada, lo cual, agregó, causa mucho sufrimiento y muchas muertes, “entonces, no es cualquier cosa, queremos nosotros la paz que es fruto de la justicia y de la honestidad”.

Cuestionado si hay indicios de que se violó la soberanía mexicana, el Presidente opinó que se debe esperar si fue un acuerdo entre EU y los narcotraficantes, así como quiénes lo llevaron a cabo y si fueron las dos personas por su voluntad o intervino alguna agencia extranjera.

“Queremos saber más sobre esto”, declaró, luego de subrayar que su gobierno ha cooperado con Estados Unidos en la lucha contra la producción y distribución de droga, principalmente de fentanilo.

