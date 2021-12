Senado y gobierno de Veracruz chocan tras detención de mano derecha de Monreal

La detención del exdiputado federal y actual secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, confrontó a la Cámara alta con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a quien reclamaron el uso político de la justicia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del funcionario legislativo, cercano a Ricardo Monreal desde 2012, por el presunto homicidio cometido el 4 de junio pasado en contra de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera.

Ante la detención, el coordinador de Morena y presidente de la Jucopo salió en su defensa y aseguró que las acusaciones en su contra forman parte de una estrategia de acusaciones construidas artificialmente.

Al fijar su posicionamiento puntualizó que esta situación “se inscribe en un momento trágico de la vida política de este estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes”.

Subrayó que Veracruz atraviesa un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia que no tienen autonomía ni independencia, pues están caracterizados por el exceso y el abuso de autoridad.

“Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos”, aseveró.

Monreal subrayó que no dejarán de exigir que cese el clima de terror y persecución en el estado: “nosotros seguiremos insistiendo en que no es justo, hay que reclamar con honor y sin temor. Qué lamentable, que la etapa del pitecantropus pekinensis haya retornado a Veracruz”, remarcó, y concluyó: “qué lamentable que la etapa del pitecantropus pekinensis haya retornado”.

Tras manifestar su sorpresa por la detención del secretario técnico de la Jucopo, de quien se refirieron como una persona profesional y honorable, la bancada de Morena en su conjunto se sumó a la exigencia a las autoridades estatales para que en las investigaciones en contra de Del Río Virgen se garantice el debido proceso y su derecho a la presunción de inocencia.

“Sería lamentable que la detención de José Manuel del Río Virgen tenga un trasfondo de venganza o persecución política en su contra, por lo que solicitamos total transparencia en el actuar de la Fiscalía estatal”, manifestaron.

En un tono más mesurado, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, expresó su confianza en que las autoridades de procuración e impartición de justicia de Veracruz garanticen la presunción de inocencia.

“En el caso de la detención en Veracruz de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo, considero que, garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso es deber de todas las autoridades de procuración e impartición de justicia. Confío en que así será”, señaló.

Los grupos parlamentarios del bloque de contención y del Grupo Plural manifestaron su respaldo a Del Río Virgen y reprocharon el autoritarismo y el uso faccioso de la justicia por parte del gobierno de Cuitláhuac García.

En Twitter, el coordinador panista, Julen Rementería, se sumó al reclamo de Monreal y arremetió en contra del mandatario veracruzano: “como miembro de la Jucopo en el Senado, me uno al reclamo y al posicionamiento del senador Ricardo Monreal. Condeno de manera absoluta el autoritarismo y el uso faccioso y político de la justicia que hace el gobernador Cuitláhuac García”.

A su vez, la bancada panista estimó en la misma red social que la detención “es muestra del clima de autoritarismo, persecución y falta de garantías que priva en el gobierno (estatal)”.

El líder del PRI, Miguel Ángel Osorio, advirtió que no se debe permitir el uso de la justicia con fines políticos, porque eso implica un abuso de poder. En el mismo sentido, los senadores del PRD, coordinados por Miguel Ángel Mancera, señalaron que la justicia no debe politizarse, mientras que Germán Martínez, coordinador del Grupo Plural, planteó que debe ser “un juez honesto e imparcial quien deslinde las responsabilidades”.

Por la noche, se informó que un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa hasta por un año contra Del Río por el delito de homicidio doloso calificado, y fue trasladado al penal de Pacho Viejo.



Formación: Licenciado en Economía por el IPN, con maestría en Ciencias Administrativas por el Centro de Estudios Avanzados en Administración.

Trayectoria: Ha sido académico, autor de varios libros, presidente municipal de Tecolutla y diputado federal por Veracruz en dos ocasiones. Actualmente funge como secretario técnico de la Jucopo en el Senado. José Manuel del Río Virgen

Gobernador rechaza una venganza política

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, rechazó que la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado se trate de una venganza política, como lo aseguró en un comunicado Ricardo Monreal, presidente de ese órgano legislativo.

“La Policía Ministerial actuó, hay presunción de inocencia, mal hubiera hecho la fiscal de no haber actuado”, afirmó en un comunicado.

El mandatario estatal detalló que la detención se debió a la presunta participación del implicado en el delito de homicidio doloso calificado en agravio de René Tovar Tovar, el pasado 4 de junio.

Apuntó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no es brazo ejecutor de nada, y tampoco su titular “anda preguntando si a éste sí o a éste no, en qué momento sí o no, usted dígame para ir contra fulano. A mí no me tiene por qué avisar, que sea todo por el lado derecho, de procuración de justicia”.

García Jiménez aseguró que el tema fue expuesto en la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (Coesconpaz), donde después de seis meses de investigación de la FGE se corroboraron algunas pesquisas y fueron presentadas al juez para que se otorgara una orden de aprehensión.

El gobernador morenista sostuvo también que “no revuelve las cosas y es un tema de la Fiscalía. Lo que no queremos es que, como antes, a los presuntos responsables de cuello blanco porque eran políticos o amigos de ellos no se les tocaba”.

MC va por desaparición de poderes

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, anunció que solicitarán la desaparición de poderes en Veracruz tras la detención de José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado.

“Solicitaré al Senado de la República que investigue estos hechos indignantes, para que, de proceder, demos inicio al procedimiento de desaparición de poderes por quebrantar el orden constitucional”, expuso Dante Delgado en conferencia de prensa.

“No vamos a permitir una injusticia de estas dimensiones. Que lo oiga bien quien hoy transitoriamente está en palacio de gobierno y pronto habrá de retirarse”, señaló.

El dirigente de MC señaló que José Manuel del Río es un preso político, quien sufrió una detención arbitraria ayer en el estado de Veracruz. Además, comentó que lejos de la constitucionalidad, Del Río fue privado ilegalmente de la libertad.

“No hubo procedimiento legal alguno, jamás fue requerido para imputarle ningún posible ilícito, por lo que sí es un hombre intachable, un funcionario ejemplar, un veracruzano de excepción y un mexicano ejemplar, hoy vengo a denunciar que el Gobierno de Veracruz, actuando al margen de la legalidad, quiere en José Manuel del Río a un preso político”, acusó Delgado Rannauro.

Por ello, sostuvo que “desde este momento exigimos la liberación inmediata de José Manuel del Río Virgen y hacemos responsables al gobernador y a la fiscal del estado del daño físico y moral del que está siendo objeto nuestro compañero”.

El líder emecista apuntó que cuando la justicia “se polariza y pervierte”, se daña a la sociedad en su conjunto y también al pacto federal.

Además confió en que la entereza moral de José Manuel del Río va a prevalecer sobre el presunto abuso de autoridad.

Con información de Otilia Carvajal