Detención de Uriel Carmona fue legal, no es un asunto político, asegura AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como legal la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, ya que obedece a un presunto delito que cometió en el feminicidio de Ariadna Fernanda en la Ciudad de México y no por cuestiones políticas; advirtió que no debe haber fueros o privilegios que permitan la impunidad.

"Fue legal la detención porque el fuero lo protegía del delito del orden federal, eso resuelve la Suprema Corte, pero este es un delito del fuero común, él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México y por eso interviene la Fiscalía de la ciudad.

"Y desde luego que nosotros queremos que haya justicia porque había mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades y de integrantes del Poder Judicial, muy evidente", aseveró.

El presidente opinó durante la conferencia de prensa mañanera, que su gobierno no será tapadera de nadie y cuando ocurra un delito cometido por servidores públicos se denunciará.

"No es posible que haya fueros y privilegios, no es posible que impere la corrupción y la impunidad. Nada de que estoy bien parado con los ministros o estoy bien parado ahí en la Corte y sé cómo hacerle para que mis abogados me protejan, y sólo se castigue al que no tiene con qué comprar la inocencia. Por eso celebro que la fiscalía de la ciudad haya actuado", sostuvo.

El titular del Ejecutivo federal aplaudió la actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde hubo cero impunidad, sea quien sea, "y luego que veo las reacciones, no solo de personajes políticos como el exgobernador de Morelos sino también de los comunicadores de los medios de manipulación, entonces queda en evidencia que hay de por medio mucho influyentismo".

Destacó que cuando hay un posible delito que se cometió, se tiene que pedir que se actué, "y así lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, cero impunidad, aunque digan que es persecución política, no. Tenemos nuestra conciencia tranquila y no es mi fuerte la venganza.

"En este caso al señor fiscal (Uriel Carmona) ni lo conozco, ni como tampoco conozco al señor (Jorge) Collado ni conozco al señor que estaba de director de Pemex, (Emilio) Lozoya", puntualizó.

DAN