Detenciones en principal cruce migratorio suben 70% en un mes

La detención de indocumentados en Chiapas, el principal cruce migratorio de Centroamérica en la frontera sur, aumentó 70 por ciento en marzo de este año respecto al mes previo, al pasar de 3 mil 409 a 5 mil 800, cifra similar a la de inicios de 2020, lo que confirma el aumento de movilidad de las personas en éxodo.

Cifras preliminares de la Unidad de Política Migratoria (UPM), del Instituto Nacional de Migración (INM), entregadas a La Razón, detallan que en enero fueron 3 mil 577 personas detenidas, para un total de 12 mil 786, sólo 3 mil 124 detenciones menos que el año anterior.

La cifra en marzo es la más alta registrada desde enero de 2020, cuando se contabilizaron 8 mil 777 detenciones, mientras que en febrero fueron 4 mil 115 y 3 mil 018 en marzo, un total de 15 mil 910 detenciones en el primer trimestre del año anterior.

Luego de ese pico, los números cayeron por la pandemia y al final de 2020 se contabilizaron 30 mil 582.

Gráfico

Al respecto, Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, aseguró que la estrategia en la frontera sur y el aumento de detenciones, responde a la política de contención del Gobierno federal para detener a migración irregular, y que a medida que pase el tiempo, continuará en ascenso el número de detenciones en Chiapas.

“El despliegue de la Guardia Nacional sólo se da en la frontera sur, porque en el norte no se da, pero concuerda con los datos nuevos sobre detenciones. El objetivo es detener los flujos migratorios que vienen desde Centroamérica y concuerda, también, con los números de detenciones en Estados Unidos”, añadió.

José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) aseguró que la migración sigue en aumento, sobre todo en Chiapas, que es la entrada irregular al país: “es el papel de los traficantes de personas y la propia frontera que es muy porosa y tiene muchas entradas, y claro que va en aumento”.

Añadió que la contención migratoria por el Gobierno federal ha dado estos resultados de detención; sin embargo, dijo que los migrantes ahora pasan por otras zonas donde no hay presencia de las autoridades, como las zonas zapatistas, donde hay pasos seguros, pues los incentivos en EU, como las visas recientes, son motivo para que la gente se siga moviendo hacia ese país.

BATEAN PROPUESTA

El Gobierno de Estados Unidos no está interesado en la propuesta del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de vincular una extensión del programa Sembrando Vida a Centroamérica, con un plan que ofrezca visas a las personas, dijo un alfo funcionario de la Casa Blanca.

De acuerdo a reportes de medios, a un día de la Cumbre de Líderes por el Clima, la administración del presidente Joe Biden rechazó que el tema de una reforma migratoria en EUpudiera ser abordado en vinculación a un plan de reforestación como propuso el Ejecutivo mexicano.

“Esta no es una conversación sobre migración sino una conversación sobre cambio climático. No estamos enfocados en la interacción de temas. Para nosotros, la agenda del clima debe ser considerada por sí misma, por sus propios méritos y cómo avanzar en ella”, habría dicho el alto funcionario, no identificado, a periodistas internacionales.