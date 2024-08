Detrás del bloqueo

Y fue el Presidente López Obrador el que ayer informó que se indagará quién está detrás de los ejidatarios que estrangularon la autopista México-Puebla esta semana. El mandatario insistió en que su gobierno no pagará más de lo que establece el avalúo que hizo el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales por los espacios que se ocuparon para la construcción de la vía hace más de 60 años. “¿Qué está pasando? Que hay unos abogados ahí que quieren sacar raja y quieren lucrar, entonces el llamado es a los campesinos a decirles: “sí tienen derecho y sí es un asunto justo, no se preocupen’”, ha señalado el mandatario. Por lo pronto, los manifestantes cuyas protestas dejaron esta semana pérdidas millonarias, optaron por mantener un carril abierto… aunque el problema de fondo, por el momento, no se ha resuelto.