Detrás de caravana de Acapulco está gente del PRD y Xóchitl Gálvez, con fines politiqueros: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que la caravana de damnificados que salió el domingo de Acapulco con destino a Palacio Nacional en la Ciudad de México, tiene tintes politiqueros, ya que detrás de ella están personas vinculadas a la senadora Xóchitl Gálvez y el perredista Guadalupe Acosta Naranjo.

MÁS INFORMACIÓN Anuncian caravana a CDMX para exigir apoyos por Otis

“No estoy inventando nada, no estoy levantando ningún falso, quien convocó, entre otros, fue este señor (Guadalupe Acosta) Naranjo, del PRD, y otros simpatizantes de la señora Xóchitl Gálvez, pero están en su derecho, pero sí estamos nosotros haciendo nuestro trabajo y no van a faltar recursos”, aseveró.

#ConferenciaPresidente | Lunes 6 de noviembre de 2023. https://t.co/YUtg5uxgLm — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 6, 2023

AMLO señaló que hay presupuesto sin límites para atender a la población afectada del puerto turístico como del municipio de Coyuca de Benítez, así como otros puntos de Guerrero golpeados por el huracán, sin embargo, acusó que partidos de oposición utilizan este tema con oportunismo político.

“Pues es que es suficiente, no hay límite, es todo lo que se necesite para reconstruir la actividad económica, turística de Acapulco, atendiendo a todos con preferencia a la gente más pobre, más necesitada, que es lo que estamos haciendo.

“Estamos garantizando la libertad de que todo mundo se exprese, se manifieste, pero también decir que hay mucho oportunismo, politiquería, porque algunos de los que vienen en la marcha son de los partidos que están en contra de nosotros”, sostuvo durante la conferencia de prensa matutina.

Este domingo alrededor de una decena de locatarios, comerciantes y miembros de partidos salieron en caravana desde Acapulco a la capital mexicana, con el fin de exigir recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2024 destinados a la reconstrucción del puerto afectado por Otis.

En Palacio Nacional, López Obrador rechazó alguna modificación al presupuesto para contemplar recursos adicionales a los más de 61 mil millones de pesos estimados por el gobierno para poner de pie al puerto guerrerense, pues existe solvencia económica en las finanzas del país.

“Hablan de que pudieran echar mano de excedentes petroleros, ¿considera que debe hacerse este tipo de revisión de otros recursos para obtener más o de lo que se anuncia del Fonden?, preguntó una reportera.

“No (hace falta más), tenemos suficiente, tenemos bastante presupuesto, no es para presumir, es sencillamente restregarles, suavemente en la cara, a los corruptos que cuando el presupuesto se maneja con honradez, alcanza, rinde.

“Cuando hay corrupción, como antes, que es lo que quisieran, a veces, que regresara la misma corrupción, pues entonces sí no alcanza el presupuesto y hay que pedir préstamos, hay que endeudar, hay que decretar gasolinazos, hay que aumentar los impuestos, todo eso, pues, que ya conocen, nada más que afortunadamente tenemos presupuesto suficiente”, insistió.