Día 4 de acusaciones entre AMLO y Anaya

Por cuarto día consecutivo de intercambios de palabras y acusaciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los maestros de Ricardo Anaya en la “política del pillaje” son Diego Fernández de Cevallos y gente cercana a Carlos Salinas de Gortari, tras revelarse que supuestamente recibió 6.8 millones de pesos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

“Todo lo de Anaya tiene que ver con la corrupción que imperó en el periodo neoliberal, pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari con toda la política de pillaje (...) Bueno, uno de los maestros de Anaya es Diego Fernández de Cevallos, también de Querétaro, no tienen nada que ver los queretanos, estoy hablando de que hasta paisanos. Con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones, a entregar todos los bienes de la nación a particulares”, dijo.

Durante la conferencia de prensa mañanera, López Obrador se desmarcó de los señalamientos del excandidato presidencial panista de que existe una persecución política en su contra desde el gobierno de la Cuarta Transformación.

“Ahora que lo citan a declarar, se le hace fácil al señor decir ‘me está persiguiendo el Presidente’. ¿Qué tengo que ver yo con toda esta historia? Nada, lo único que he hecho es denunciarlo siempre, pero no es mi fuerte la venganza, pero no tengo absolutamente que ver nada con el señor”, subrayó.

Todo lo de Anaya tiene que ver con la corrupción que imperó en el periodo neoliberal, pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari con toda la política de pillaje (...) Bueno, uno de los maestros de Anaya es Diego Fernández de Cevallos, también de Querétaro. Con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que Ricardo Anaya tiene que aclarar si recibió o no los 6.8 millones de pesos por supuestos sobornos a cambio de su voto como diputado federal para avalar la reforma energética.

Consideró que los temas de corrupción y de legisladores recibiendo dinero para votar y entregar el petróleo que es de los mexicanos a particulares, “son guiones únicos para series, nada más que Netflix no se interesa por ellos”, ironizó.

Por la mañana, Ricardo Anaya se burló de la Fiscalía General de la República (FGR) por quererlo vincular a una investigación por la donación de dos casas a sus familiares, con presuntas aportaciones económicas realizadas por Emilio Lozoya, a cambio de su voto a favor de la citada reforma energética.

En sus redes sociales, el panista hizo las aclaraciones sobre la donación de las casas. “Surgieron dos pruebas contundentes contra mí: dos casas donadas. Club Campestre 7C: Es de mi mamá ¡desde 1993!, Club Campestre 404: Es de mi suegra ¡desde 1996!”, refirió.

Anaya criticó que al Presidente López Obrador sí le puedan donar un rancho, mientras que a él se le señalen sus patrimonios como ilícitos.

No sé a ustedes, pero ahora a mí ya me está preocupando la salud de López Obrador. El mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio dijo en la mañanera que Carlos Salinas es mi maestro. ¿Saben qué era yo cuando Salinas entró de Presidente en 1988? Yo era un niño de nueve años, es un señor al que jamás he saludado en mi vida

Ricardo Anaya Cortés, Exaspirante presidencial

“A AMLO sí le pueden donar un rancho, y él puede donarlo a sus hijos. En mi caso ¡prueba aportaciones de Lozoya!”, cuestionó.

En otro mensaje en Twitter, el exlíder nacional blanquiazul negó haber conocido al exmandatario Carlos Salinas de Gortari como lo afirmó el Presidente.

Aclaró que cuando Salinas entró a la presidencia de México, sólo tenía nueve años de edad, además que “nunca” lo ha saludado en su vida.

En ese contexto, aseguró: “me preocupa la salud del Presidente”, además calificó sus declaraciones como mentiras.