Día de la Mujer: Diputadas de todos los partidos se unen para exigir igualdad de género

En el marco del Día Internacional de la Mujer, diputadas federales de diversas bancadas olvidaron los colores de sus partidos para pugnar por la igualdad de género. Durante la sesión solemne de este 8 de marzo, las legisladoras coincidieron en que hoy no hay nada que celebrar.

Portando una playera morada con la frase "Ni una más", la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, lamentó que las mujeres tengan que luchar diariamente para regresar vivas a sus casas “cuando salimos a trabajar, al mercado, cuando nos subimos a un taxi, cuando enfrentamos este México salvaje”.

Acompañada por las legisladoras de su bancada, quienes sostuvieron una manta con la leyenda “¡derribemos el muro del patriarcado!”, recordó que la violencia contra las mujeres en plena pandemia sufrió un incremento de 60 por ciento.

“11 mujeres asesinadas cada día debiera ser una cifra inaceptable para la democracia que queremos construir. La violencia familiar, durante la pandemia se incrementó alarmantemente los meses más álgidos del confinamiento, las llamadas al 911 por violencia contra la mujer, fueron 260 mil 067”, denunció.

La legisladora morenista, Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Género, dijo a La Razón que conseguir la paridad fue un logro histórico, pero coincidió en que "falta mucho por hacer". Explicó que el confinamiento nos arrebató a dos mil 791 mujeres por muerte dolosa, a 939 por feminicidios, además de 57 mil 496 mujeres violentadas con lesiones, teniendo los primeros lugares en violencias Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Baja California, y Jalisco.

En tribuna, Ana Patricia Peralta de la Peña, también de Morena, dijo que ningún virus es tan letal como el machismo, y señaló que a pesar de la pandemia las protestas no van a cesar.

lee más Día de la Mujer CDMX: Arrancan visitas en domicilios para ubicar violencia de género

“Algunas protestas se han trasladado a las redes sociales, pero no se detienen ni se detendrán mientras la violencia no se detenga. Ya no queremos quedarnos calladas ante la injusticia, exigimos igualdad y la vamos a conseguir. Hemos decidido apoderaros del país para hacer escuchar nuestras demandas, nuestras tomas van más allá de las calles de México y sus monumentos, nos posicionamos en los puestos de poder de la toma de decisión, desde donde también estamos redefiniendo el concepto de mujer”, aseveró.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, dijo a La Razón que “se requiere eliminar la brecha salarial por el cual las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo”, mientras que Martha Tagle, diputada del mismo partido, exigió “que la justicia llegue a cada una de las víctimas, y como sociedad pongamos un alto rotundo a la desigualdad, a las violencias, y a la discriminación ejercida en nuestra contra”

Portando un cubrebocas morado, la legisladora priista, Sara Rocha, pidió “romper el pacto patriarcal” y denunció retrocesos en la independencia económica de las mujeres, así como en los derechos laborales y sociales, “producto de la crisis económica que estamos viviendo, lo que es una situación preocupante”

En su oportunidad, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del PAN, recriminó al titular del ejecutivo, al asegurar que la equidad de género no ha sido prioridad de esta administración: “Ya chole de no apoyar a las mujeres, ya chole de que nos sigan violentando y nos sigan matando, ya chole de que sus prioridades sigan tirando y destruyendo a este maravilloso y hermoso país”.