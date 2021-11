El diálogo es la herramienta más importante de los legisladores del país: Olga Sánchez Cordero

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el diálogo es la herramienta más importante con la que cuentan los legisladores, ya que es la materia prima, por ello no caben los aspectos que dañan el consenso, ya que las decisiones deben ser el sentir de la población.

Durante la inauguración del Parlamento Juvenil 2020-2021 en el Senado de la República, mandó un mensaje a los jóvenes del país acerca del principal deber de un legislador:

La legisladora señaló que su presencia en el Senado les ayudará a comprender el proceso legislativo y la creación de leyes que regulan los aspectos de la vida ciudadana; además comentó que también se inauguró el primer Congreso Internacional de Evaluación Legislativa donde se analizan las metodologías en el impacto de la formulación de leyes.

“Que las leyes no sean letra muerta, que impacten a los destinatarios de estas normas y en estos congresos se van a establecer estas metodologías de los impactos legislativos en la población, pero lo más importante en la construcción normativa, es la construcción de los consensos”, detalló.

Por otra parte, dijo a los jóvenes que deben aprovechar las luchas que otras generaciones han tenido al paso de los años, ya que se lograron concretar derechos y libertades que hoy goza la población, por ello pidió no abdicar en las luchas que ya se realizaron.

No se vendan nunca, son sus sueños. No desvíen sus caminos, no se dejen ir por las veredas de la vida fácil, vayan por ayudar a los demás