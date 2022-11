“En estos días” se envía propuesta de cambios a ley electoral que no altera Constitución, dice AMLO

El Presidente López Obrador reiteró que el tema de la Reforma Electoral está superado, y que “en estos días” enviará a legisladores la iniciativa de cambios legislativos que no modifiquen la Constitución pero sí garanticen la reducción del gasto de las elecciones, así como la erradicación de la compra de votos.

"Ya estoy a punto de enviar la reforma a la ley electoral . En estos días. Se trata de dos cosas fundamentales. Una, que no se gaste tanto en la organización de las elecciones. Que no ganen tanto los consejeros. 400 mil pesos mensuales es mucho, es un insulto. Tienen que bajar los gastos porque es dinero del pueblo, y eso la Constitución lo permite . Lo segundo es que no haya compra de votos; también la Constitución lo permite, entonces va en la ley”, adelantó López Obrador.

Consideró que, con estos cambios, los cuales impulsarán únicamente Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, podrá restringirse el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, consideró que quedará pendiente la reducción de los diputados eliminando los plurinominales. En este sentido, estimó que era mejor la anterior propuesta de Reforma Electoral.

“ Era mejor la Reforma , porque [...] era posible reducir el financiamiento de los partidos con la reforma constitucional, y otra cosa buena es que en vez de tener 500 diputados solo se permitieron 300, sólo los electos por el pueblo, no los 200 que no son electos de manera directa por el pueblo, sino que son de listas en donde van los dirigentes y sus familias”, consideró el mandatario.

López Obrador reiteró que la marcha del próximo domingo no es para impulsar estas reformas, sino para celebrar y convocar a consolidar la transformación emprendida por su gobierno : “Lo que vamos a hacer el domingo es celebrar y afianzar el proyecto, y hacer el compromiso de seguir adelante pensando en las generaciones que vienen, porque ya nosotros vamos de salida”, concluyó el Presidente.

AM