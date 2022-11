Gobierno federal perdió la cabeza con Plan B contra INE, asegura PRD

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya perdió la cabeza con su plan B de reformar al Instituto Nacional Electoral (INE), porque ya se dio cuenta que su reforma electoral no va a pasar, advirtió el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

En entrevista con La Razón aseguró que Morena está con el síndrome de “cuando pierdas arrebata”, ya que el Ejecutivo reconoció que la iniciativa de reforma no pasará en el Congreso de la Unión, por ello, ven la manera de golpear al órgano autónomo de una forma u otra.

“Quieren ver cómo debilitan al INE y hacerlo no funcional, lo quieren acabar para que cometa errores y problemas, a fin de que tengan un mal resultado y le echen la culpa de lo que el propio gobierno está provocando. Andrés Manuel ya perdió la cabeza en su plan B y busca solo erradicarlo”, destacó.

El perredista dijo que el Gobierno federal ha realizado muchos errores, como fusionarlas direcciones de capacitación y organización, que son para cosas completamente diferentes y que han hecho posible que miles de ciudadanos en cada proceso electoral, se incorporen como voluntarios para ser funcionarios de casillas.

Zambrano Grijalva comentó que “están en un mar de ocurrencias” porque meter los módulos a las escuelas no es funcional, ya que se pueden afectar otras cosas, como el funcionamiento y hasta las mismas instituciones educativas. “Esto no lo ven, solo desean acabar con el INE, que es que en aras de la austeridad, pero no toman medidas para recortar a las obras faraónicas, sino que solo quieren reducir todo el presupuesto posible del órgano autónomo”, destacó.

Mencionó que lo se gasta el INE es una parte menor del presupuesto y la estrategia de recorte, solo busca imponer que le orden capacidad de acción y capacidades a la institución. “Nosotros vamos a esperar porque siempre se puede ingresar una acción de inconstitucionalidad”, aseveró.

La Razón publicó este martes que para que la democracia sea menos “onerosa” y más participativa, el bloque de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados buscará que el “plan B” de la Reforma Electoral incluya la compactación de algunas comisiones que hoy integran el Instituto Nacional Electoral (INE), que los módulos se trasladen a bibliotecas o escuelas públicas para evitar el pago de rentas, y que las personas puedan acceder a una diputación federal desde los 18 años, entre otros cambios.