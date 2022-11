Enfilan con Plan B “compactar” al INE y pasar módulos a escuelas públicas

Para que la democracia sea menos “onerosa” y más participativa, el bloque de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados buscará que el “plan B” de la Reforma Electoral incluya la compactación de algunas comisiones que hoy integran el Instituto Nacional Electoral (INE), que los módulos se trasladen a bibliotecas o escuelas públicas para evitar el pago de rentas, y que las personas puedan acceder a una diputación federal desde los 18 años, entre otros cambios.

Diputados del bloque mayoritario en San Lázaro, consultados por La Razón, sostuvieron que las modificaciones a leyes secundarias que defenderán, ante la posibilidad de que los cambios a nivel constitucional no se concreten, buscarán “acotar lo más que se pueda las funciones del INE, en términos de que los consejeros hagan lo que les compete”.

El legislador por Morena Hamlet García Almaguer, quien forma parte del grupo de trabajo que ahora busca construir el dictamen de Reforma Electoral con la iniciativa del Presidente y de las diversas bancadas, apuntó que una de las áreas que buscarán “compactar” en el INE es la de comisiones.

Entre ellas se contempla agrupar a las de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la de Organización Electoral.

Mencionó que “en cualquier institución son gemelas: el que capacita, organiza, y el que organiza, capacita; nada más que lo dividieron para crear más burocracia. De hecho, los mismos consejeros muchas veces participan en ambas y debajo de ellos hay una estructura burocrática muy obesa y costosa”, expuso.

Lo que proponemos es que antes de rentar, busquen qué inmueble es propiedad del Estado y está disponible. A veces serán de municipios, de estados, a veces de universidades, a veces de la Federación

Hamlet García Almaguer, Diputado de Morena

Añadió que detectaron un gasto cercano a los 700 millones de pesos en la renta de sitios en los que el INE instala los módulos a los que acuden las y los ciudadanos para realizar trámites relacionados con la credencial de elector.

A efecto de no realizar más gastos como éste, Morena buscará que los módulos se instalen en inmuebles propiedad del Estado, como universidades o bibliotecas públicas.

De estas últimas, dijo que ya identificaron cerca de dos mil 700 en las que se podrían instalar los módulos en el país y así facilitar los trámites a los usuarios, tal como lo han hecho otros gobiernos al construir “ciudades administrativas” y aprovechar los espacios, a la vez que se reducen los costos.

Para respaldar este camino, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) redujo hasta en 75 por ciento el gasto en rentas, a partir de la celebración de contratos de comodato con distintos niveles de gobierno, para tener oficinas en inmuebles de dominio público.

“Lo que proponemos es que antes de rentar, busquen qué inmueble es propiedad del Estado y está disponible. A veces serán de municipios, de estados, a veces de universidades, a veces de la Federación. ¿Para qué rentar si hay inmuebles disponibles? Y sin que haya injerencia de los gobiernos. Así como vas al Palacio Municipal y está el módulo del agua o de la CFE, ¿por qué no habrá un módulo para que tramites tu credencial?”, argumentó.

En cuanto a las universidades públicas, dijo que la apuesta se hará en estos sitios porque “nadie se va a meter a los campus, no tienen nada que ver con el gobierno”, y afirmó que, al instalar los módulos en instituciones como la UNAM, IPN o UAM se fomentará la credencialización y participación de los jóvenes.

El morenista insistió en que la idea de avanzar por vías secundarias es tener una democracia que cueste menos dinero.

Se ha criticado mucho la participación de los migrantes en Estados Unidos, pero una condición para que participe cualquier mexicano que vive fuera es que tramite la credencial de elector; si lo hace, él está en el padrón y puede votar y ser votado

Alfredo Femat Bañuelos, Diputado del PT

Por el Partido del Trabajo, Alfredo Femat Bañuelos, quien también integra el grupo de trabajo de la reforma, señaló que las acciones que emprenderán posteriormente responden a que “hay un vacío de leyes secundarias y ante ese vacío los integrantes del INE han estado legislando, cuando no es tarea de ellos”.

Como parte de las modificaciones que buscará defender el PT a partir de su propuesta original, el legislador dijo que el interés se centra en profundizar la democracia y participación de las y los mexicanos en la toma de decisiones.

Parte de esto, indicó, será buscar que, al cumplir los 18 años, se garantice el derecho a votar y ser votado, de forma que a partir de esta edad las personas puedan convertirse en diputados a nivel federal.

“Estamos tratando de hacer modificaciones para ampliar la participación, porque, ¿cómo vamos a jalar el voto de los jóvenes si no bajamos la edad para que ellos sí se sientan tentados a poder participar? ¿Cómo le vamos a hacer para que los 38 millones de mexicanos que viven fuera de México puedan participar? Necesitamos agilizar y convocar a que todo mundo tenga su credencial de elector y puedan votar”, mencionó.

Asimismo, reiteró que otro fin será el de garantizar el involucramiento democrático de las y los mexicanos que residen fuera del país a través del incremento de la credencialización en el extranjero.

“De ahí la necesidad de poder establecer acuerdos con el INE para que realmente, en Estados Unidos, el proceso de credencialización se pueda llevar a cabo, porque hasta ahorita se ha criticado mucho la participación de los migrantes en Estados Unidos, pero una condición para que participe cualquier mexicano que vive fuera es que tramite la credencial de elector; si lo hace, él está en el padrón y puede votar y ser votado”, explicó.

Una de las iniciativas que podría avanzar con el consenso, incluso de bancadas de oposición, es la disminución en el número de diputados y senadores. El petista dijo que “lo que queremos es, primero, ver si eso es lo que realmente quieren los mexicanos, porque no por reducir el número de legisladores realmente se pueda tener un ahorro significativo”.

Constitucional no, pero legal sí, Reforma Electoral: AMLO

Las posibilidades de que ocurra un cambio constitucional en materia electoral son mínimas y por ello ya se analiza con detalle una posible modificación legal que garantice ahorros y que no haya compra de votos, reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley, porque ya se pusieron de acuerdo y no va a haber reforma constitucional, o va a ser muy difícil que se logre, aunque, bueno, hasta las piedras cambian de modo de parecer. Pero si no hay esa reforma constitucional, va a haber una reforma legal”, advirtió.

Señaló que los sueldos que se pagan a consejeros electorales son “ofensivos”, por lo que esta reforma que presentará va a acotar los ingresos de los integrantes del INE.

“Nos importan dos cosas: Lo de reducir el gasto en el INE, porque es ofensivo que ganen 400 mil pesos mensuales los consejeros. Y lo otro que nos importa mucho es evitar la compra del voto, y eso lo podemos lograr con la ley, sin la reforma a la Constitución. Porque eso está en la Constitución, pero no está detallado en la ley secundaria como debe de ser”, adelantó el mandatario.

Gráfico

Acusó a la oposición de tomar una bandera falsa de desaparecer al INE, para alentar las protestas contra su iniciativa.

“Ellos agarraron esto de bandera, pues ellos, como lo de la llamada militarización, como ¿qué otra cosa?, la reelección, como cualquier otra cuestión, pero es muy irracional lo que plantean, no tiene fundamento. O sea, porque la reforma es para que se gaste menos, para que no haya plurinominales, para que los partidos no tengan tanto dinero”, mencionó.

Incluso, dijo que el partido político que hoy recibe más financiamiento es Morena, y al recortarse el presupuesto sería también afectado.

El Presidente aclaró que la marcha que encabezará el próximo domingo 27 de noviembre no tiene como propósito hablar de la Reforma Electoral. Incluso, aseguró que ya tiene su discurso y no contempla el tema.

“Nosotros vamos a seguir adelante y por eso la marcha no es con ese propósito. Ya terminé mi borrador de mi discurso, y no toco el tema, no lo toco, nada más lo único que digo es: Ya no domina la oligarquía en México, hay democracia, el gobierno no participa en fraudes electorales, eso es todo lo que digo”, sostuvo.

López Obrador consideró que cualquier ciudadano hará un mejor papel que los actuales consejeros electorales. Arremetió en contra del presidente del INE, Lorenzo Córdova, de quien dijo que no debería ser árbitro electoral.

“O sea, yo creo que a quien elijan, cualquier ciudadano, estaría mejor. Sí, de los que están. Sobre todo… Es una vergüenza el que está actualmente, sólo por su racismo no debería estar ahí, solo por eso”, consideró el mandatario.

El Ejecutivo convocó de nueva cuenta a los simpatizantes de la Cuarta Transformación para que acudan al Ángel de la Independencia, para que se enteren de los avances del Gobierno federal y, sobre todo, la forma en que se está ejerciendo el gasto de los recursos que aportan todos los mexicanos.