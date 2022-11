El Presidente López Obrador reconoció que la elección de Ilan Goldfajn como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) provocó diferencias con su homólogo argentino, Alberto Fernández, pero aclaró que esto no significa que haya un encono entre ambos , sino que, por el contrario, son “amigos”.

“Alberto Fernández es mi amigo; somos compañeros, amigos. Estaba invitado [a México], porque se iba a llevar a cabo la reunión de la Alianza del Pacífico, y sí estuvimos viendo lo del BID porque no hubo acuerdo, pero eso no significa [que haya] un distanciamiento . No hay ninguna diferencia; él es una buena persona”, estimó el mandatario mexicano.

Las declaraciones del Presidente llegan después de que medios argentinos especularan que Alberto Fernández canceló su visita a nuestro país, la cual se realizaría en el marco de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, debido a una supuesta molestia de él contra el Gobierno mexicano, toda vez que éste rechazó su invitación para apoyar a la candidata argentina Cecilia Todesca, a lo que el mandatario de la nación sudamericana respondió con el apoyo a Ilan Goldfajn .

Por otro lado, el Presidente López Obrador se volvió a pronunciar respecto la condena que hizo por la elección de Goldfajn como presidente del BID. Dijo que su administración ya no está dispuesta a apoyar de manera mecánica a los candidatos “bendecidos” por Washington, lo cual, aclaró, era el caso del ganador de la elección. Añadió que esta decisión responde a que, desde el BID, no han hecho nada para favorecer a los países latinoamericanos .

En ese sentido, refiriéndose a Argentina, acusó al BID de impulsar la campaña del expresidente Mauricio Macri, a quien, dijo, le otorgó préstamos previo a la elección presidencial, los cuales, al no resultar ganador, llevaron al endeudamiento del país, lo cual provocó que éste tuviera que negociar con Washington para obtener beneficios.

“Rechazamos el planteamiento de que el candidato sea el que impongan desde Estados Unidos, pero después ellos [Argentina] llegaron a un arreglo con el candidato que propuso el gobierno de Brasil y apoyó Washington. Argentina es un pueblo hermano y Alberto es una gente cercana a nosotros; si les va a ayudar eso, adelante, y ojalá que les cumpla”, señaló López Obrador.

Yo me he vuelto muy escéptico, pero me puedo equivocar. Qué tal que me equivoco y me callen la boca con un programa especial de ayuda a Argentina y me dicen: ‘tenga para que aprenda’. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

AM