Pide Ricardo Monreal sensatez a legisladores en Reforma Electoral

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confió en que prevalezca la sensatez en los legisladores sobre la reforma electoral, porque puntualizó que no se puede modificar una ley reglamentaria sin hacer cambios constitucionales.

Entrevistado por los medios sobre el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que el artículo 41 constitucional está sobrerregulado y es el que tiene mayores candados, por lo que no es fácil que se realicen cambios a la legislación ordinaria sin tocar los principios constitucionales.

Advirtió que en dado caso de que el asunto llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros no podrían favorecer cambios a normas que vayan en contra de las disposiciones constitucionales.

“Las cuatro reformas últimas en materia político-electoral han ido sobre el 41 constitucional y la desconfianza ciudadana en los procesos electorales y el reclamo de los partidos políticos de oposición, fundamentalmente en los procesos, generó que se sobrerregulara toda la organización electoral.

“Entonces no es tan fácil que vayamos a una legislación ordinaria, no observando los principios constitucionales. Yo espero que la sensatez prevalezca, no se puede legislar en una ley reglamentaria sin haber modificado la Constitución, no se podría; y ese asunto no habría ministro de la Corte que votara a favor de la constitucionalidad y una norma que infringe la disposición constitucional”, declaró.

Refirió que de San Lázaro también está contemplado que avalen esta reforma para el 29 de noviembre, y dijo que en el Senado actuarán sin presiones y con responsabilidad, pero insistió que en caso de que insistan en que avance, también implicará una presión para el máximo tribunal del país, porque cualquier reforma constitucional deberá estar lista 180 días antes de que inicien los procesos electorales, que en este caso inician en septiembre de 2023.

“Entonces, estamos justos. En cuatro meses tendrá que tener definición integral la decisión que se tenga en el Legislativo. Y el Legislativo debe actuar con prudencia, con sensatez. No puede precipitarse ni dejarse presionar de sectores ni de nadie.

Dijo que incluso si miembros de su partido, Morena, insisten en una reforma de este tipo, él mantendrá su postura, ya que no puede contradecir lo que enseña a sus alumnos en la UNAM.

Estimó que es el derecho del presidente Andrés Manuel López Obrador presentar una reforma en materia electoral, pero recordó que este tipo de cambios regularmente se hacen al inicio del sexenio.

El también coordinador de Morena en el Senado estimó que aunque hace falta mejorar el desempeño individual de algunos consejeros y de los órganos electorales de los estados, en general estimó que si no hay reforma electoral se podrían realizar las elecciones de 2024 sin problema, porque el desempeño del INE ha sido “aceptable”.

