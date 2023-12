Qué dice la letra de 'Lo Nuevo', canción de Mariana Rodríguez con Samuel García en redes sociales │ VIDEO

En medio de la llamada "Crisis Regia", desatada en Nuevo León debido a la pugna por la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, la pareja emecista de Mariana Rodríguez y Samuel García compartió una canción en redes sociales donde salieron a relucir los colores y el logo de Movimiento Ciudadano.

'Lo Nuevo', es el título del tema que Rodríguez colocó en su cuenta de TikTox e Instagram (lachavacana) y García Sepúlveda en X, donde su ya característico color naranja (fosfo.fosfo) resulta imposible de ignorar.

La canción de 'Lo Nuevo' de Mariana Rodríguez con Samuel García, producida al estilo de una campaña, dura minuto y medio y dice lo siguiente:

¡Arráncate compadre!



Lo nuevo es emocionante

Lo nuevo es apasionante

Lo nuevo está siempre adelante.

El futuro es brillante



El pasado ya no funciona

Lo nuevo emociona

El pasado se desmorona

El futuro es ahora



El pasado nos dividía

Hoy comienza un nuevo día

El pasado nos deprimía

El futuro es alegría



Es el comienzo, todo estará mejor

Y si no me crees, pregúntale a Nuevo León