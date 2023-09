Dictan formal prisión a exagente de la PF por tortura a familiares de Israel Vallarta

La jueza Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Marcela Castro Núñez, dictó auto de formal prisión al exagente de la desaparecida Policía Federal, Maclovio "N", por su presunta participación en actos de tortura contra familiares de Israel Vallarta.

En su resolución, la impartidora de justicia consideró que había elementos suficientes para determinar la probable responsabilidad de dicho exfuncionario en el delito de tortura, preso por el mismo ilícito que el exbrazo derecho de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino.

Dicha persona sometida a proceso incurrió en probable acto de tortura en agravio de Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortés Vallarta; Eduardo y Ricardo Estrada Granados, durante el operativo donde fueron capturados el 27 de abril de 2012 en la colonia Carlos Hank González, de Iztapalapa.

Maclovio "N", permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 12, en Ocampo, Guanajuato, luego de haber sido detenido a principios de septiembre en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Hasta el momento hay cinco exmandos y exagentes de la PF procesados por el caso de los secuestradores detenidos que integraban la banda de “Los Zodiaco”, supuestamente liderada por Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez.

El ex director de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino, y el ex agente Ricardo Lozano Cuatzo se encuentran en el penal del Altiplano, Estado de México, mientras María Soledad Bonilla Tlaseca y Marisela García Toledo, también ex elementos de la Policía Federal, están internadas en el Cefereso Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos