Diferencias con EU se deben resolver por la ruta del diálogo, reconoce AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las diferencias con Estados Unidos se deben resolver por la ruta del diálogo y de manera pacífica.

Al encabezar la presentación del Plan de Apoyo: Agua para Nuevo León, en Monterrey, señaló que México no debe pelearse con el gobierno de Estados Unidos, lo cual, aseguró, ya se lo manifestó al presidente estadounidense Joe Biden.

Al referirse a los acuerdos de cooperación que en su momento firmaron los entonces presidentes Manuel Ávila Camacho y Franklin D. Roosevelt , destacó que la principal lección es que se debe mantener la cooperación bilateral.

“Yo le he expresado al presidente Biden que ya no aplica aquella frase atribuida a Porfirio Díaz, según la cual ‘pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos’. He dicho al presidente Biden que ahora podemos decir: ‘bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos’”.