La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, y la ministra Lenia Batres Guadarrama chocaron durante la sesión de este jueves por la utilización de adjetivos y la libertad de expresión. Así se reavivaron las diferencias entre ambas.

La discusión inició cuando Norma Piña le llamó la atención a Lenia Batres por calificar de absurdos los argumentos presentados en el debate, sobre el número de votos que deben prevalecer para anular o validar una norma.

“Tenemos dos opciones: No podríamos en una parte sí ser literales y en otra parte no. Entonces mantener las Salas de las que ya no habla la Constitución y mantener una mayoría de seis.

“En todo caso, yo diría que nos vayamos, si se trata de cumplir la literalidad de la norma, pues entonces integremos, no es imposible, si es absurdo, pero entonces integremos una Corte, un Pleno de nueve con una mayoría de seis, una mayoría calificada de seis porque finalmente eso es lo que instruye literalmente, pero entonces al mismo tiempo funcionemos sin Salas”, expresó.

Ante esta situación, Norma Piña le llamó la atención a la autodenominada “ministra del pueblo” y le solicitó no utilizar la expresión “absurdo” en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Posteriormente, Lenia Batres le reclamó a Piña Hernández que no tiene derecho a hacer eso bajo el argumento de libertad de expresión, por lo que “no existe forma de contenerlos (comentarios), que usted nos contenga respecto de las palabras que utilicemos”.

Así fue el choque en la SCJN

Norma Piña: —“La facultad que tengo para comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en este Pleno, yo como rectora de la discusión, si así lo considero por los integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes de llevar una sesión sin ofendernos…

Lenia Batres: —“No hay ofensas”.

Norma Piña: —“Me permite por favor o sin expresar calificativos. Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema o sea usted puede seguirse expresando como quiera.

Lenia Batres: —“Respetuosamente, siempre ministra”.

Norma Piña: —”No siempre ha sido así, si en este momento llame la atención, pero sí pediría que a los que se sientan ofendidos que lo digan”.

Por último, la “ministra del pueblo” aseguró que no aceptará ninguna limitación a su libertad de expresión y de ninguna valoración respecto de los criterios que se ponen a discusión ante el Pleno.

No es la primera vez que discuten Norma Piña y Lenia Batres

Este altercado se sumó al que se registró el pasado 12 de marzo durante la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán sobre una acción de inconstitucionalidad que presentó el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) de Colima sobre La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ese día, Lenia Batres cuestionó, nuevamente, los alcances del Poder Judicial, mientras que Piña Hernández mencionó que no se estaban debatiendo los procedimientos del Poder Legislativo, sino que era un asunto diferente y concerniente a las leyes de Colima.

La “ministra del pueblo” se defendió diciendo que entendía la razón del debate, por lo que se trataba de un asunto de normas locales; sin embargo, aseveró que su intención era dejar en claro su posición respeto al actuar de la SCJN.

Dichos altercados iniciaron desde la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte el pasado 4 de enero del 2024.