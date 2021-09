Difieren audiencia de Emilio Lozoya por demanda de Lourdes Mendoza

La periodista Lourdes Mendoza denunció en sus redes sociales que un juez difirió la comparecencia que tenía programada hoy al mediodía el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para responder a la demanda por daño moral impuesta por la comunicadora.

A través de su cuenta de Twitter, la columnista de El Financiero explicó que el confesional al que Lozoya debía presentarse fue diferido porque el juez señaló que se tenía que notificar previamente a la Fiscalía General de la República (FGR), a lo que Lourdes Mendoza dijo: “¿Por qué no lo hizo antes? Lo notificaron y yo ya probé que mintió, ¿por qué lo siguen defendiendo?”

“La diligencia iniciará en el local de este juzgado, debiendo comparecer las partes (…) para lo cual se apercibe a lo oferente que en caso de no comparecer al juzgado el día señalado (…) se declarará desierta la prueba por falta de interés de su parte”, señala un documento publicado por la periodista.

Hoy @EmilioLozoyaAus tenía q haber estado frente a un juez en su confesional por la demanda q interpuse por daño moral. Pero el juez acaba de diferirla xq había q avisarle a la @FGRMexico xq no lo hizo antes? Lo notificaron y yo ya probé q mintió Porqué lo siguen defendiendo? pic.twitter.com/NNet6QYCjM — Lourdes mendoza (@lumendoz) September 10, 2021

La denuncia tuvo origen luego de que Emilio Lozoya declaró haber regalado en 2013, a petición de Luis Videgaray, una bolsa de la marca Chanel a Lourdes Mendoza, con la intención de que la comunicadora hablara bien del excanciller en sus columnas. Lozoya indicó que el supuesto regalo tuvo un precio de entre cuatro mil y cinco mil dólares.

"Yo no soy funcionaria pública, yo soy periodista. Si a mí me regalan una bolsa, de entrada no es un delito, pero lo que este señor quiso hacer fue manchar mi nombre y decir que yo soy una corrupta y me dejo comprar", dijo Lourdes Mendoza en una entrevista para Grupo Fórmula al negar lo dicho por Lozoya.

A su vez, la periodista resaltó que en el periódico Reforma escribió 71 columnas en las que se puede apreciar que no hay textos a favor de Luis Videgaray. Además, explicó que Lozoya quiso afectarla ya que ella habló de los casos de corrupción en Pemex cuando él era director.

Asimismo, Lourdes Mendoza rechazó lo dicho por Lozoya y demostró que la supuesta bolsa no pudo ser comprada en 2013 en la tienda ubicada en la calle Masaryk 450 en Polanco, ya que dicho local cerró en 2011.

Mintió @EmilioLozoyaAus Para dañarme por haber hecho mi trabajo y exhibir sus tropelías. Dijo, le mandamos una bolsa entre 2013 -2014 q se compró en Polanco , pero Chanel ya no existía. Lo malo de hablar sin pruebas, es q hay q tragarnos ntras palabras y a veces te atragantas https://t.co/msqEhqNLVp pic.twitter.com/xprCFRC559 — Lourdes mendoza (@lumendoz) July 12, 2021

KEFS