“No somos Dinamarca”, refutan padres de menores con cáncer

Luego de que el Presidente dijera que el sistema de salud ya es mejor que el de Dinamarca con motivo de su sexto informe de Gobierno, padres de familia refutaron los dichos y señalaron que esto es “una burla” para los familiares de paciente con cáncer y denunciaron que “el sistema de salud en México agoniza”.

Guadalupe López, madre de un niño enfermo en Oaxaca, aseguró a La Razón que “nadie niega que se hizo el IMSS-Bienestar, pero las condiciones en que atienden los médicos no es favorable, al menos no aquí en mi estado. El Hospital de la Niñez Oaxaqueña es el único que atiende del cáncer. Se atiende a 168 pacientes que requieren quimioterapia, 49 que presentan tumores y 119 con leucemias, pero es muy regular que no haya material; algunas personas se amparan con un abogado, pero en mi caso no puedo todo”.

“Muchas de las neoplasias malignas de la edad pediátrica son curables si se diagnostican y tratan adecuadamente”, afirmó la profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM Aurora Medina Sanson, lo que contrasta con la intervención tardía que muchas veces se da en el sistema de salud mexicano, a decir de Salvador Ordóñez, oriundo de Puebla, quien dijo que ante la falta de recursos hace un año perdió a su hija de 11 años a causa de leucemia.

“No somos Dinamarca ni seremos, si siguen con el mismo sistema de salud; sólo le cambian de nombre”, refirió.

Otra voz que se sumó a las quejas es la de Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja, quien criticó de manera enfática lo dicho por el mandatario.

“Al Presidente se le olvidó hablar del Insabi, se le olvidó hablar de la megafarmacia, se le olvidó hablar de los muertos y pedir disculpas a todos los papás”, expuso.