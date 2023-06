‘Dinosáurica’ Corte de Justicia está en peligro de extinción, afirma Adán Augusto López

Adán Augusto López Hernández aseguró que la Suprema Corte de Justicia está en proceso de extinción, por lo cual, con la reforma al Poder Judicial que la Cuarta Transformación impulsará en 2024, se terminarán los intereses económicos y políticos que persiguen.

“Todavía el dinosaurio da sus últimas patadas, por ello, el año que viene vamos por una reforma profunda al Poder Judicial. Por detrás de esos fallos se esconde la resolución de otros asuntos que son de interés de grandes despachos. Está ya en estado de extinción la dinosáurica Suprema Corte de Justicia de la Nación , que de justa no tiene nada”, agregó.

En conferencia desde Querétaro dijo que los ministros de la Corte actuaron como “tinterillos de ocasión”, ya que no estuvieron, ni estarán a la altura de la grandeza del pueblo de México, pues, acusó, quedó en evidencia que los ministros actúan por intereses económicos y políticos que ya están por irse.

Lo anterior luego de que la SCJN invalidó en su totalidad el Plan B electoral, que fue propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mencionó que el Poder Judicial en México está podrido y los jueces, magistrados y ministros están al servicio de la gente de dinero, por ello se deben ir a través de un cambio.

Reportará gastos de campaña por candidatura de Morena

Por otra parte, aseguró que, durante sus recorridos por el país, no se gastará ni la mitad del dinero que Morena dará a los demás aspirantes presidenciales. Sin embargo, aclaró que, aunque no aceptó el recurso de cinco millones de pesos propuesto por la dirigencia nacional del partido, informará sobre sus gastos de manera semanal.

“Nosotros no nos vamos a gastar ni la mitad del dinero que el partido esperaba destinarnos. Ayer me quedé dormir en la casa de unos amigos y la comida nos costó 110 pesos, nos regalaron unos panes. No va a faltar que en algunos sitios nos inviten y yo voy a ir presentando mis gastos de fiscalización”, dijo.

Señaló que en ninguno de los estados en donde han estado se les ha limitado por ciertas horas el uso de los espacios públicos.

Por otro lado, aseguró que los demás participantes en la contienda de la Cuarta Transformación no son contrincantes, sino compañeros de un mismo viaje .

“Yo no tengo contrincantes, somos compañeros de viaje que estamos construyendo la posibilidad de un México mejor, yo no veo alguna ventaja de alguien, pues todos actúan con profesionalismo”, explicó.

