Diputada priista llama a compañeros a no tener miedo a la reelección

La diputada federal priista, Melissa Vargas Camacho hizo un llamado a sus correligionarios y a los detractores internos del partido, a no tener miedo a la reelección en el proceso para definir a la nueva dirigencia nacional del Revolucionario Institucional, siempre y cuando sean las mejores opciones.

Dijo que quienes se oponen a la relección de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, deberían postularse para competir, “que presenten su propuesta, va a haber una convocatoria abierta, seguramente, para competir y pues que gane el mejor”.

Advirtió en entrevista , que se avecina una etapa profunda de reflexión y de análisis para el PRI, luego de que en la pasada XXIV Asamblea Nacional del tricolor se aprobaron reformas a los estatutos que posibilitan la reelección de los dirigentes nacionales hasta en tres periodos consecutivos de cuatro años.

“Yo no tengo miedo a la reelección, la reelección no es mala, siempre y cuando quienes encabecen sean las mejores opciones, pues vamos a la competencia”, comentó Vargas Camacho.

Abundó que “yo le tengo miedo a los políticos que no están dispuestos a salir a luchar, que no se quieren ensuciar los zapatos, a los políticos que no quieren ser una real oposición, a esos sí”.

Por ello, destacó que es bienvenida la competencia, pues viene un proceso interno en el partido para elegir dirigencia, entonces que se postulen los mejores “y si ellos se consideran que son los mejores quienes hoy critican, pues que se postulen y que presenten su oferta y su plataforma. Y todos los priistas hablemos de votar libremente”, apuntó.

