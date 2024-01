Diputada Paulina Aguado Romero salta a MC; buscará alcaldía de Querétaro

La diputada federal Paulina Aguado Romero anunció esta mañana que deja el Partido Acción Nacional (PAN) para sumarse a Movimiento Ciudadano.

Aunado a esto, la legisladora dio a conocer que se ha registrado como precandidata para buscar la presidencia municipal de la capital queretana.

El anuncio fue hecho desde la sede del partido naranja en la Ciudad de México, acompañada por el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez.

Argumentó que su paso a MC es porque en el partido “nos dan la oportunidad real” de participar y porque su estado “merece” una opción diferente y nueva.

“Veo en Movimiento Ciudadano esa oportunidad de seguir mi camino, de servir, me conmueve el proyecto de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, veo que es una opción que va a marcar la historia de nuestro país”, comentó.

La ahora expanista dijo que tiene 20 años en el servicio público y no ha tenido observaciones en el manejo de recursos.

“Siempre me he conducido con transparencia y rendición de cuentas. He caminado por todo mi municipio, Querétaro, y prácticamente los 18 municipios que lo integran”, dijo.

En su oportunidad, Álvarez Máynez dijo que el partido será “casa” de Aguado Romero por los años que ella decida estar en el servicio público.

“Es el tipo de personas que nos da un enorme orgullo que alcen la voz, que confíen en Movimiento Ciudadano porque es el tipo de rostros con el que le decimos a México que es momento de lo nuevo, que lo nuevo apenas comienza, que tenemos el derecho a tener una alternativa de futuro frente a quienes dicen ‘conformémonos con el presente’, ‘regresemos al pasado’”, dijo.

