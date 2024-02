Diputada renuncia a candidatura por amenazas y violencia en su contra.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabriela Sodi Cuéllar, renunció a la candidatura que el instituto político le concedió, debido a que recibió amenazas.

En una carta enviada al dirigente del sol azteca, Jesús Zambrano, la actual legisladora envió su renuncia con carácter irrevocable y definitiva “por así convenir a mis intereses y para los efectos legales a los que haya lugar”.

Luego de expresar gratitud al PRD y a quienes la apoyaron para continuar representando a la alcaldía Cuauhtémoc en el Poder Legislativo, explicó que su retiro de la aspiración se debió a motivos personales, pero también a amenazas y violencia que ha recibido.

Gracias a todos los que me han acompañado y apoyado en esta 65 Legislatura… @Mx_Diputados pic.twitter.com/XU5WIz9R6C — @GabySodi (@GabrielaSodiM) February 22, 2024

“Sin embargo, he decidido renunciar por circunstancias de carácter personal, debido a las amenazas, la violencia y los infundios de los que he sido objeto, hechos que me han llevado a tomar la presente decisión”, comentó.

En enero, el PRD publicó las listas de candidatos a senadurías y diputaciones, entre la cual apareció el nombre de Gabriela Sodi.

JVR