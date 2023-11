Diputada Selene Ávila ya enfila unirse a la oposición

La diputada marcelista Selene Ávila encaminó su salida de Morena a través de dos vías: la expulsión o la renuncia de ella, luego de que la madrugada del jueves levantó la voz en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), al haberse ignorado la propuesta del grupo del que forma parte para canalizar recursos a los damnificados de Acapulco.

Tras ratificar que no ve condiciones para permanecer en Morena, la diputada evalúa la posibilidad de sumarse a alguna de las bancadas de oposición que le ofrecieron lugar en San Lázaro e incluso acompañar las impugnaciones que, se prevé, presenten contra el PEF.

“No descartaría sumarme a algunos eventuales procesos jurídicos, pero tendría que analizarlo jurídicamente, ver si hay proyectos con los que coincida con mi visión o dejarlo así. Se debe estudiar con lupa para no ser irresponsables”, dijo.

La legisladora señaló que para su salida del grupo parlamentario guinda hay dos escenarios para la siguiente semana: que el coordinador Ignacio Mier la cite para comunicarle que ha sido expulsada, o que ella acuda a presentar su renuncia.

“La bancada me gritó ‘traidora, lárgate’; claro que están en todo su derecho de un proceso de expulsión y para ello tiene que haber un trámite administrativo que no se ha dado o tengo que meter yo la carta (de renuncia)... No me arrepiento de haberme posicionado como lo hice, porque no voy a avalar algo criminal. Yo no veo condiciones para seguir en Morena, ¿para qué?, ¿para estar de florero?, ¿para que Mier nos prometa cosas y luego falte a su palabra? No le veo sentido”, declaró.

En entrevista con La Razón, la legisladora apuntó que su postura sólo representa su sentir sobre la disputa con la bancada guinda y deslindó al resto de los integrantes de la agrupación El Camino de México y al excanciller Marcelo Ebrard, con quien, afirmó, ya conversó y manifestó su apoyo.

“La postura que yo tomé no es que me dijera Marcelo que la tomara o que tomáramos en conjunto, como solemos tomar las decisiones en este grupo que es muy plural (...) Lo que quiero es estar serena para tomar la decisión más pragmática. Este fin de semana decidiré si continúo como independiente o me sumo a alguna bancada”, dijo.