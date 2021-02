Diputados advierten simulación en Parlamento Abierto sobre reforma eléctrica

La coordinadora de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, exigió que el parlamento abierto para debatir la propuesta presidencial de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, "no sea una simulación".

Lo anterior tras las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana aseguró que la iniciativa será aprobada sin que se le mueva una sola coma.

"La Cámara de Diputados debe asumir su responsabilidad de revisar, analizar y en su caso modificar la iniciativa presidencial sobre la industria eléctrica. En el PRD insistimos en que el Parlamento Abierto, como parte de este proceso, no se convierta en una simulación para ratificar tal cual la iniciativa del Presidente", declaró a La Razón.

La legisladora dijo que no permitirán que la iniciativa pase tal y como está, por lo que, de ser necesario, impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"No lo vamos a permitir y de ser el caso valoraremos acudir a la SCJN, que en este tema ya le enmendó la plana al Ejecutivo", puntualizó.

Por su parte, el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, se reconoció molesto por las declaraciones del Ejecutivo y dijo a este rotativo que ante las "ocurrencias" de AMLO, es mejor no opinar.

"He aprendido a no reaccionar a las ocurrencias y desplantes del virus del odio y la soberbia del Presidente... Prefiero no opinar", declaró.

En tanto, el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, señaló: "Voy a esperar a que mi grupo defina este tema".

Aunque la semana pasada, el diputado tricolor sostuvo que la reforma presidencial es anticonstitucional.

"Contraviene la Constitución y contraviene tratados internacionales donde México es parte. Entonces, a todas luces pareciera que la iniciativa tiene, cuando menos, varias inconsistencias. Será parte de la discusión que tengamos en los próximos días. Si se aprueba sin duda que seguirá la ruta de las controversias", indicó en una entrevista realizada por medio el pasado 2 de febrero.

Juárez Cisneros, agregó en aquella ocasión que desde su punto de vista, la minuta es económicamente absurda, "porque lo que pretende es elevar los costos de generación, lo cual repercute en el consumidor final, es decir, vamos a contrapelo de lo que parecería lógico, producir energías limpias más baratas y ahora lo hacemos precisamente al revés, generar más caro y energías que afectan el medio ambiente".