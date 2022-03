Diputados aprueban en lo general decreto para promocionar revocación de mandato sin que se considere propaganda

Entre acusaciones de un albazo legislativo, diputados de Morena y aliados aprobaron en lo general un decreto por el que se permite la promoción de la revocación de mandato durante la veda, sin que sea considerada como propaganda gubernamental cuando no se involucren recursos públicos.

La iniciativa impulsada por los morenistas Sergio Gutiérrez Luna, Ignacio Mier y Mario Llergo fue aprobada por el bloque legislativo de la 4T con 268 votos a favor, y recibió 213 en contra de la oposición. De inmediato, inició la discusión en lo particular de los artículos reservados.

En la sesión de este jueves, el bloque de la Cuarta Transformación votó por discutir el decreto como de "urgente resolución", por lo que se dispensaron todos los trámites para iniciar el diálogo y votación en el pleno. Ante esto, la oposición acusó que se subió el dictamen en "fast track" .

Al presentar la iniciativa en tribuna, Gutiérrez Luna expuso que el decreto tiene como objetivo definir que la utilización de propaganda gubernamental está relacionada con recursos públicos .

Con esto, dijo, se busca privilegiar el acceso a la información de interés público y el derecho a la libertad de expresión.

En la discusión, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, acusó a Morena y sus aliados de intentar un "albazo", ya que no pueden modificarse leyes en materia electoral 90 días antes de alguna votación, como indica el artículo 105 de la Constitución .

También en contra, la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, aseveró que el decreto "es una violación directa a los órganos constitucionales, en particular, a los principios democráticos". Además, calificó de "absurdo" que se haya presentado el dictamen en calidad de urgente resolución, por lo que se dispensaron los trámites.

La diputada priista Yolanda de la Torre criticó a Gutiérrez Luna por haber presentado la iniciativa, ya que es el presidente de la Mesa Directiva y pidió conducirse con la responsabilidad que esto implica.

"No puede usted violar el procedimiento, cambiaron el orden del día, lo que usted acaba de hacer no es ético y no es moral. Lo que hoy está pasando es un mal precedente, meter esta iniciativa no habla bien de usted, pero tampoco de todos los diputados".