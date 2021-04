Diputados definen hoy ruta para outsourcing

Luego del convenio firmado este lunes entre autoridades del Gobierno federal, empresas y sindicatos para migrar a esquemas de trabajos formales, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, acordó que entre el martes 13 o miércoles 14 de abril se discuta en el pleno la iniciativa para regular la figura del outsourcing.

Para ello, los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social se reunirán de manera privada este miércoles, con el objetivo de definir la ruta crítica para la aprobación del dictamen.

“Vamos a sumar a la iniciativa todas las observaciones y los acuerdos que se alcanzaron en Palacio Nacional; es un gran logro, porque actualmente hay muchas personas que trabajan pero no tienen derecho a la seguridad social, no tienen derecho a vacaciones, su salario no está íntegro, entonces nos vamos a reunir para acordar la fecha para dictaminar”, declaró a La Razón la morenista Anita Sánchez, secretaria de la Comisión de Trabajo.

Desde noviembre de 2020, la Cámara de Diputados recibió un dictamen para regular la subcontratación; sin embargo, la propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia generó molestia del sector empresarial, que se comprometió a generar propuestas en la materia, a cambio de que la minuta quedará pospuesta para 2021.

“En la comisión nosotros también detectamos áreas de oportunidad, ahora ya estamos integrando una reforma mucho mejor, que incluye el pago de impuesto, un acuerdo para mejorar las utilidades, la creación de este padrón público de las empresas de subcontratación, entre otras cosas”, detalló.

La panisa Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda, reconoció que el acuerdo alcanzado permitirá reducir la evasión de impuestos; sin embargo, aseguró que hay otros temas que deben “afinarse” desde San Lázaro.

“Hace falta contar con un plan definido sobre lo que va a pasar con todas las personas que trabajan bajo la figura del outsour-cing, tenemos que sentarnos a revisar lo que falta por afinar”, indicó.

Gráfico

LOS CAMBIOS

De acuerdo con el proyecto de dictamen, en poder de La Razón, con la reforma queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose ésta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

“Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Éstas no se considerarán patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios”, señala la propuesta.

Permite la subcontratación de servicios, siempre y cuando el contratista esté registrado en un padrón público ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al cual podrán acceder acreditando estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Además, el registro deberá ser renovado cada tres años.

También garantiza el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades: “el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”.

Las empresas que trabajen bajo modelos de outsourcing, serán sujetos de inspecciones periódicas, quienes se nieguen serán apercibidos, posteriormente citados a comparecer, y si no acuden se presumirá que no están cumpliendo con la ley.

El hecho de no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor de una multa de 250 a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

A quien realice subcontratación de personal, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, se le impondrá multa de 2 mil a 50 mil veces la UMA.

Quienes incurran en evasión fiscal bajo el concepto de outsourcing, recibirán multas de entre 150 mil a 300 mil pesos.

Se prevé que la iniciativa sea aprobada en la Cámara baja e inmediatamente se envíe al Senado para que puedan procesar los cambios antes de que termine la actual legislatura.

El dato: Se estima que en México hay 4.6 millones de personas subcontratadas, y en 20 mil millones de pesos la evasión fiscal derivado de malas prácticas en esta modalidad.

Sector público debe incluirse en regulación: Batres

El sector público también está obligado a concluir con la subcontratación de empleados como los trabajadores de limpieza, aseguró el senador Martí Batres.

Al referirse al acuerdo entre la Iniciativa Privada y el Gobierno federal para regular el outsourcing, el morenista afirmó que también las dependencias de Gobierno deben cumplir con el reconocimiento laboral.

“Estos mismos principios que se han firmado se tienen que aplicar, tanto en el sector privado como el público. Además, hay toda una lucha de reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de limpieza, que son en su mayoría mujeres, entonces es un tema que tendrá que abordarse en el sector público”, dijo.

El legislador se congratuló por el acuerdo porque “establece el compromiso de no despedir anualmente a empleados que se encuentren contratados por esta vía”.

Por su parte, la senadora panista Kenia López pidió conocer la minuta que elabore la Cámara de Diputados, en torno a los tiempos, derechos de los trabajadores y obligaciones patronales.

“Es necesario tener claro cómo van a quedar las limitaciones o, en su caso la posibilidad de la subcontratación, tendrá que definirse qué actividades podrán subcontratarse, es pura especulación no hay un acuerdo como tal”, concluyó.

Con información de Jorge Chaparro