Todos los diputados federales del PRD votarán en contra de la militarización del país: Luis E. Cházaro

Lo ocurrido con algunos senadores perredistas que avalaron la reforma constitucional para mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028, no sucederá en la Cámara de Diputados, toda la fracción votará en contra de la “militarización del país”, aseguró el coordinador de la fracción, Luis E. Cházaro.

En entrevista, el coordinador de los diputados del sol azteca en San Lázaro precisó: “Me acabo de reunir con todos y cada uno de ellos y ellas. La convicción del Grupo es firme, la vocación histórica del PRD no de ahora, no de Zambrano solamente: De Cuauhtémoc Cárdenas, de Heberto Castillo era contra la militarización del país y en ese sentido, les aseguro, va a votar el PRD”.

Cuestionado si alguno de los perrdistas se saldría del carril como ocurrió en el Senado, reiteró que sus compañeros de bancada están en plena convicción y no aprobarán la iniciativa, porque las modificaciones hechas por los senadores no son suficientes y no evitan la militarización del país.

“En el Senado tomaron sus decisiones, tendrán sus motivaciones. Yo respeto el voto de los senadores de nuestro partido, aunque no lo comparto”, refirió.

