Diputados de Morena reclaman a Ricardo Monreal por críticas a la 4T

El senador Ricardo Monreal Ávila y también aspirante a la candidatura de Morena por la Presidencia de la República, recibió críticas por parte de diputados del mismo partido a causa de las manifestaciones que ha hecho en contra de proyectos de la Cuarta Transformación y personalidades políticas que pertenecen a la misma.

Al participar como invitado en la Cuarta Reunión Plenaria en San Lázaro, el legislador ofreció un balance del rezago legislativo que enfrentan ambas cámaras y también presentó a las y los diputados su Proyecto de Nación, el cual contiene sus propuestas de gobierno.

En una ronda de preguntas, los parlamentarios guindas reprocharon a Monreal Ávila que hable sobre reconciliar al país.

Fue la diputada Rosa Hernández quien calificó como “incómodo” al senador por las autocríticas que ha hecho al movimiento morenista.

“Es un crítico muy fuerte y a veces muy incómodo para nosotros. Yo lo he criticado a usted, incluso en redes, porque no me parece y a veces siento que se extrapola, porque nuestro movimiento necesita ir avanzando y a veces su voz la sentimos más que de autocrítica la sentimos de la oposición”, exclamó la legisladora.

En tanto, Arturo Hernández le reclamó por las recientes declaraciones que se dieron a conocer en las que afirmó que la candidata a la gubernatura del Estado de México por Morena, Delfina Gómez, retuvo salarios de empleados en Texcoco.

También recibió críticas por defender su postura, argumentando que se basa en el marco legal.

Monreal Ávila respondió que su intención no era la de incomodar; sin embargo, sostuvo que es un hombre formado en la ley y “a lo mejor es una deformación, pero voy a seguir así". Ya estoy bastante grande para cambiar”

A su salida del auditorio en que se llevó a cabo el evento, Monreal Ávila afirmó haberse sentido como “pez en el agua”.

En cuanto a su aspiración presidencial, reiteró que no está de acuerdo con el método de encuesta y que para él lo ideal sería una elección primaria, aunque considera que ésta no será admitida por el partido.

“No soy ingenuo y el hecho de haber sido enlistado es un primer paso, pero se requiere mucha voluntad política para emparejar el piso, reglas equitativas para no hacer uso de recursos públicos de manera indebida”, dijo.

