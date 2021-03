Diputados del PRD protestan en tribuna y exigen romper el pacto: ¡AMLO ya chole!

Al inicio de la sesión en el pleno de la Cámara de Diputados, en punto de las 11:40 horas, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezados por su coordinadora, Verónica Juárez, protestaron en la tribuna y extendieron una manta con la leyenda “¡AMLO ya chole, rompe el pacto patriarcal!”.

De inmediato, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, solicitó una moción de orden, para que los perredistas volvieran a sus curules.

“Pedirles que regresen a sus lugares, tienen derecho a manifestarse, pero según el reglamento procede cuando estén teniendo una participación y no lo están haciendo”, pidió.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, secundó: “Cuando hagan uso de la tribuna tendrán varias oportunidades para expresarse, por ahora, atentamente les ruego se sirvan a tomar sus lugares para iniciar la sesión”.

Dirigente del PRD acusa que AMLO no escucha a las mujeres

Más tarde, Juárez Piña declaró a los medios que a prácticamente un año (9 de marzo 2020) desde que miles de mujeres salieron a las calles para exigir sus derechos, “tenemos a un presidente que no escucha, que no defiende los derechos de las mujeres, y que no nos garantiza seguridad, ya va a ser un año desde que salimos a las calles para erradicar la violencia generalizada y las cosas siguen igual o peor”.