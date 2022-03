Diputados rinden minuto de silencio por las víctimas de conflicto en Ucrania

El pleno de la Cámara de Diputados rindió un minuto de silencio por las víctimas mortales que ha dejado el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Lo anterior, a petición del diputado del PAN, Riult Rivera, quien es el presidente del grupo de amistad México-Ucrania.

Advirtió que este conflicto vulnera los derechos humanos y la soberanía de Ucrania. “México, siendo un país con principios pacifistas, debe rendir este minuto de silencio", expresó.

Al término del acto, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, pidió la palabra para acusar a la bancada del PAN de sacar “raja política” del conflicto en Ucrania.

No hay duda de que cualquier sufrimiento de un pueblo merece nuestra solidaridad, pero no dejaré de desnudar la hipocresía de Acción Nacional, que no han pedido nunca un minuto de silencio para los palestinos, para los sirios, para los afganos, los iraquíes, y para cualquier cantidad de intervenciones estadounidenses que ha habido a lo largo y ancho del mundo