Fayad: PRI, en riesgo de no tener candidato en el 2024 por Alito

El priista Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, aseguró que, con la extensión en el cargo y decisiones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se corre el riesgo de que el tricolor se quede sin candidatura presidencial y ésta sea liderada por el PAN en una posible alianza partidista.

“Afecta los siguientes comicios, pero concretar una alianza con el PRI, como está ahorita, es pírrico. A como va Alito, nos vamos a quedar sin candidato a la presidencia por primera vez en la historia, gracias a su dirigencia”, indicó.

En entrevista con La Razón, expuso que si el PAN lleva mano en la elección de candidatura es porque va a “tener más canicas que el PRI”, pues añadió que Acción Nacional va a reclamar su derecho a tener más gubernaturas y gente.

“Cómo se va a poder reclamar que el PRI no sea elegible, si los errores de la dirigencia han obligado a que sean otros partidos los que tengan mejores cuadros”, señaló.

Este diario entrevistó hace unos días al líder del PAN, Marko Cortés, quien aseguró que esa fuerza política debe encabezar la candidatura de la alianza Va por México, ya que son los líderes de la oposición, y además tiene varios cuadros para competirle a Morena.

Por lo que se ve, los priistas estamos furiosos de todo lo que está pasando, y tanto le han apretado a Alito, que ya nos quedamos sin palabras, que va a actuar meramente a su conveniencia

Omar Fayad, Exgobernador de Hidalgo

Omar Fayad sostuvo que desde hace meses advirtió lo que pasaba dentro del PRI, pues ya se veía el interés de Alito por quedarse un año más en el poder, debido a que desea incidir en el proceso electoral del 2024.

Además, dijo que se juega a cualquier otro interés, menos al del PRI, pues los resultados y manejo sólo le benefician a Morena y sus aliados. “Ya no importa, no hay oídos; Alito no ha hecho el menor intento por la unidad, ni por nada; por ello, hay que ver cómo responden los tribunales y de ahí va a depender nuestro éxito”, asentó.

“Lo que yo dije meses antes fue cierto, no me equivoqué, por eso no me quisieron dejar entrar al Consejo Político (del PRI). Es evidente la intención de quedarse más tiempo del señalado en los estatutos, en el periodo de vigencia que se tiene que terminar; entonces, modifican los estatutos para quedarse un año más e incidir en la candidatura presidencial”, subrayó el exmandatario estatal.

Señaló que hay una gran molestia de parte del priismo a nivel nacional y por ello ya tienen varios juicios establecidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como la impugnación a la Comisión de Procesos Internos, a la Comisión de Justicia Partidaria y contra el Consejo Político Nacional, “pero lo importante es que toda la gente se dé cuenta del cinismo que tiene Alejandro Moreno por alargar la dirigencia”.

Indicó que es necesario acudir a las instancias legales y que tiene conocimiento de que, a nivel nacional, son varios los priistas que prevén interponer recursos legales, pero aclaró que es urgente ir a litigar a todas las instancias, como el TEPJF y al Instituto Nacional Electoral (INE), para dar a conocer lo que está pasando y que sean estas instancias las que resuelvan.

“Me han hablado de todo el país y lo que queremos hacer es llamar la atención, porque todos los que estamos molestos debemos juntarnos y trabajar de la mano. En Guerrero y otros estados están dando la batalla para que no se reformen los estatutos porque, desde mi punto de vista personal, a la dirigencia le valemos”, agregó.

Omar Fayad comentó que Alejandro Moreno “ya hundió” al PRI porque, al alargar la dirigencia, se ven más derrotas.

“Por lo que se ve, los priistas estamos furiosos de todo lo que está pasando, y tanto le han apretado a Alito, que ya nos quedamos sin palabras, que va a actuar meramente a su conveniencia sin ver a nadie más. Esto no va a llegar a buen puerto”, agregó.

El exmandatario hidalguense refirió que en chats privados con legisladores se manifiesta la preocupación por la situación que vive el tricolor con la extensión de mandato de Moreno Cárdenas, lo que está generando mayor inconformidad al paso de los días entre la militancia.

Ven tensiones innecesarias por cambios a los estatutos

La expresidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, consideró que la prórroga que permitirá a Alejandro Moreno Cárdenas extender su dirigencia, genera nuevas tensiones innecesarias al interior del tricolor.

En entrevista desde la Cámara de Diputados, la senadora priista afirmó que la modificación aprobada en sesión extraordinaria por el Consejo Político Nacional a los estatutos del partido, la sorprendió.

“Francamente creo que fue inoportuna, pienso que hay temas mucho más importantes en la vida política del país y siento que, en su oportunidad, cualquier intento de prórroga, de quien fuese, tiene como elemento esencial, como principal condición alcanzar el más alto grado de consenso. Es un asunto que genera innecesariamente nuevas tensiones hacia el interior del PRI”, declaró.

De cara a las elecciones que se llevarán para renovar las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, Paredes Rangel dijo que la prioridad para las y los priistas es construir alianzas.

“Ahorita tenemos muchísimo trabajo. Nuestra prioridad como priistas es que se construyan alianzas eficaces en el Estado de México y el estado de Coahuila y que, con esas alianzas y con esas candidaturas que se alcancen, en el estado de México, con la candidatura de Alejandra del Moral, alcancemos la victoria. Esperemos que sea una breve tormenta y que la superemos”, dijo.

Sobre el tema, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, optó por no pronunciarse sobre los asuntos del partido pues “el respeto al partido ajeno es la paz”.

“Lo que haga cada partido en su interior, las decisiones que adopte son decisiones que le corresponden solamente a los militantes, a las dirigencias de ese partido. No porque no estemos viendo lo que ocurra alrededor nuestro, sino porque creo que cada partido tiene derecho de tomar sus decisiones y de consultarlas o no al interior, de acuerdo con sus estatutos”, indicó.