“Dirigentes sólo buscan sus propios intereses”

Legisladores y expertos consultados por La Razón aseguraron que los organizadores de la caravana migrante que atraviesa Oaxaca hacia el norte del país, buscan intereses particulares sin importar el bienestar de las personas, lo que se ha traducido en el debilitamiento del éxodo al no tener resultados.

La secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Olga Chávez, aseguró que se han querido dar garantías a los extranjeros en éxodo, pero son los líderes quienes no dejan que se lleve a cabo la regularización, ya que persiguen asuntos meramente particulares.

“Estas personas que dirigen las caravanas engañan a la gente, ellos están equivocados y no están llevando liderazgos. Nosotros hemos visto como Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), ha seguido la caravana y ha tratado de hacer convenios, pero ellos no quieren ya que siguen sus propios intereses.

“Mujica y Villagrán ya tienen problemas por esos mismos intereses y es probable que se queden solos, ya que la gente está aceptando las visas, sin embargo, es un cuento de nunca acabar porque seguirán haciendo movilizaciones”, dijo.

La Razón publicó ayer que las diferencias entre los organizadores de la caravana fragmentaron el éxodo, ya que cambiaron la ruta original a la Ciudad de México por Sonora, incorporación de menores y mujeres embarazadas, y entraron a Oaxaca cuando tenían previsto hacerlo hacia Tuxtla Gutiérrez.

Por separado, la directora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, aseguró que pareciera que hay dueños de las causas cuando no es así, ya que lo que se debe ver es a las personas y no a los líderes, ya que cada uno de ellos tiene ciertos intereses que persigue y que no son de la generalidad.

“Tienen interés de sus grupos, pero yo no me voy con los líderes, sino con la gente, a pesar de que son mediáticos. Sin embargo, la falta de resultados ha originado que las personas tomen el beneficio que ofrece Migración. Al final del día hay mucha gente que necesita ser apoyada, más que los caprichos e intereses personales”, dijo.

Comentó que en años anteriores se acercó con Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, para apoyar a los migrantes con su regularización, pero no hubo respuesta ya que no fue tan mediático.

Ana Sainz, directora de Sin Fronteras dijo: “más allá de los dirigentes, la gente ya viene muy mal de salud, y en poblados les han negado los servicios médicos, incluso hasta el agua; es una discriminación total. Es preocupante que no tengan acceso a medicamentos cuando hay muchos que lo requieren, son víctimas de discriminación”.