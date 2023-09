Estos son los discursos que las 'corcholatas' le dedicaron a Sheinbaum tras su triunfo | VIDEO

"El Consejo Nacional la saluda con reconocimiento y le expresa que cuenta con todo nuestro respaldo, toda nuestra convicción y todo nuestro compromiso en las tareas que habrá de emprender a partir de hoy rumbo al proceso electoral del 2024". Así fue como Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, felicitó a Claudia Sheinbaum, luego de ser nombrada como la ganadora de las encuestas en el proceso interno de Morena, para ser quien represente al partido de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Quienes también aceptaron el resultado fueron el resto de los aspirantes de Morena, Manuel Velasco, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, a excepción de Marcelo Ebrard quien no asistió a la revelación de los resultados.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, encabezó el anuncio de la designación mediante encuestas de Claudia Sheinbaum Pardo, como coordinadora de los Trabajos de Defensa de la Transformación para el proceso electoral de 2024. Mario Jasso

Adán Augusto López

"Hoy hemos dado, quienes formamos parte de este movimiento, una nueva lección, lección de entereza, de probidad, de compromiso y sobre todo, hemos contribuido para que una vez más los mexicanos sepan que el demócrata presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón: el pueblo decidió. Hoy reconozco y felicito a mi compañera Claudia Sheinbaum. Soy un convencido, porque fundé este movimiento, que aquí no sobra nadie, que vamos todos juntos a ganar el 2024".

Adán Augusto López. Especial

Ricardo Monreal

"Asumo íntegramente los resultados de la encuesta. Así nos colocó el pueblo y así lo vamos a respetar. Nuestro modesto 6 por ciento en términos generales, agradezco a quienes lo hicieron. El caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha, siempre comentaba como una de las urgencias 'desfacer agravios y enderezar entuertos'. Eso es lo que tenemos que hacer. Que no nos gane la arrogancia, ni el exceso de optimismo, sino que intentemos construir con diálogo y llamando a todos los que no están aquí, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard, que todos lo necesitamos. Quiero decirle a Claudia Sheinbaum que cuente conmigo, que la respeto, que la reconozco y que estaré luchando donde esté para que logremos que la Cuarta Transformación ratifique el triunfo el 2024. Enhorabuena, Claudia, felicidades".

Ricardo Monreal. Especial

Gerardo Fernández Noroña

"Desde el 19 de junio hasta el 27 de agosto, consta en actas, en todas mis intervenciones en las asambleas informativas, hice invariablemente un llamado a la unidad, a la unidad del pueblo, a la unidad del movimiento y a la unidad de partidos del movimiento. Todos tenemos un lugar en este movimiento. Yo hice mi mejor esfuerzo, no tengo nada que reclamarme. Di todo y más a contracorriente, en las condiciones más adversas y quise ganar, soñé con ganar y no fue mi momento. Lo reconozco porque mi abuela, que siempre la invoco, decía que la palabra se cumple y si se firma, con mayor razón.

Entré a este proceso sabiendo sus dificultades, entré a este proceso con la confianza en el pueblo y el pueblo determinó que mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum Pardo, encabece nuestro movimiento y yo honro esa determinación. La derecha se relame los bigotes, piensa que vamos a perder, pero yo también con mi compañero Ricardo Monreal comparto que Marcelo Ebrard aquí tiene su lugar, pero también lo dije: que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja, políticamente hablando. Vamos a ganar la presidencia de la República en 2024 y vamos a ganar la mayoría en el Congreso. Nuestro pueblo es mucho pueblo, lo siguen subestimando. Yo no lo subestimo nada. No me queda más que desearte Claudia Sheinbaum todo el éxito y todo lo que yo pueda contribuir a que esa meta se alcance, cuentas conmigo, como lo cuentan mis compañeros y compañeras".

Gerardo Fernández Noroña. Especial

Manuel Velasco

"Este proceso para mí fue una gran experiencia de vida, nos dio la gran oportunidad a todos los que participamos en él de poder recorrer el país, de poder estar cerca de la gente, de poder hacer nuestros planteamientos de acuerdo a lo que cada uno de nosotros y nosotras pensamos, de defenderlos hasta el final como estamos el día de hoy, pero como lo dijeron nuestros compañeros: desde que nos registramos asumimos las reglas del proceso. Fueron muy claras y el día de hoy también estoy aquí con la frente en alto para respetar mi palabra. Estoy convencido de que fue un proceso transparente con cinco casas encuestadoras avaladas por su trayectoria y los resultados que han dado a lo largo de su historia.

Los resultados fueron muy contundentes, por lo que quiero expresar mi mayor reconocimiento a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum".