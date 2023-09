¿Qué pasará con Marcelo Ebrard tras perder encuestas de Morena a la presidencia?

Marcelo Ebrard, quien era aspirante a la candidatura de Morena rumbo al 2024, después de perder las encuestas en el proceso interno del partido, definirá su futuro el siguiente lunes en asamblea, dejando la puerta abierta para ser candidato en Movimiento Ciudadano, de confirmar su ruptura con Regeneración Nacional.

Pese a que solicitó que se repusiera el proceso interno para elegir al candidato o candidata que los representará en las elecciones del 2024 para buscar la presidencia de la República, Marcelo Ebrard decidió no acudir al WTC, en donde se dio a conocer el nombre de quien ganó esta encuesta interna de Morena y convocó a asamblea el 11 de septiembre.

¿Qué pasará con Marcelo Ebrard tras perder las encuestas?

En entrevista con Radio Fórmula y a pregunta expresa de si seguirá o no en Morena tras perder las encuestas y no repetirse el proceso interno de elección de candidato en Morena, Marcelo Ebrard declaró: "Eso no lo hemos discutido con los compañeros, fue un impacto muy grande y simple y llanamente nosotros ya no vamos a acompañar el proceso porque nos sacaron. ¿Por qué hicieron eso? Ahora dicen mil cosas", indicó.

"Yo dije, independientemente del resultado, de que yo fuese electo, no podemos permitir esos porcentajes y esas inconsistencias, no importa, lo volvemos a hacer. Lo que importa es que podamos decir 'este proceso fue impecable' y lo que la gente dijo, se respetó", agregó.

"En el año 2011, la diferencia entre Andrés y yo fue de 32 cuestionarios. En la encuesta madre, tienes anulados diez veces eso. Tú dirás si es importante", sentenció Ebrard. "Voy a seguir luchando por lo que cree uno, seguir luchando por lo que es la verdad y eso es esencialmente lo que voy a hacer.

Marcelo Ebrard llamó a la dirigencia de Morena a reponer el proceso interno en donde se elegirá a quien será su candidato o candidata a la Presidente de la República. Cuartoscuro

¿Se va con Movimiento Ciudadano?

Aunque en algún momento Marcelo Ebrard ha negado que se postule como candidato de Movimiento Ciudadano, quizá deja la puerta abierta tras perder las encuestas. "Llevan meses con eso. Es una decisión que tendremos que ver, el lunes tenemos asamblea, pero no es algo que nos hemos propuesto como destino final. De hecho lo de hoy sí nos sorprendió el número de problemas", declaró Ebrard.

Agregó que "yo estuve participando en este proceso para que se respetara la voluntad de la gente y el lunes vamos a decidir qué camino tomamos para lograr que eso se cumpla, porque lo que no podemos aceptar es que ni siquiera se nos permita participar, ni proponer para poder estar en la contienda del 2024".