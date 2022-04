Sería fuente de problemas



Advierten riesgos si Reforma Electoral no va por consenso Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, asegura que no debe aplicarse lo de no cambiar ni una coma; de lo contrario, se sabotearía la democracia; Grupo Plural advierte que si se busca que a la iniciativa no se le cambie nada, ésta nacerá muerta; Monreal dice que sí hay posibilidad de lograr acuerdos