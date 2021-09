Evita embajador de EU choque con AMLO por Cuba: no nos distraigamos

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que el gobierno de Joe Biden seguirá su lucha por establecer la democracia en Cuba, tras la solicitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que EU retire el embargo económico al país caribeño.

A pregunta expresa si los señalamientos de López Obrador representan una “agresión” para Estados Unidos, el representante diplomático se limitó a señalar que su país respeta la soberanía de México, e incluso, sostuvo que ambas naciones no se pueden distraer en otros temas.

“La posición de nosotros en Estados Unidos es que en Cuba vamos a seguir luchando para la democracia de ese país. Pero desde la perspectiva mía, lo más importante es que Estados Unidos y México estén enfocados más en las cosas que podemos hacer. No nos podemos distraer de lo que tenemos que hacer ahora, y lo que tenemos que hacer ahora”, aseveró en conferencia de prensa junto con el gobernador de Tabasco, Carlos Merino Campos.

Un día antes en el marco del desfile militar por la Independencia de México, López Obrador advirtió “con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba”.

En tanto, legisladores de Morena y el PRI consideraron que es normal la participación de Díaz-Canel en el acto del 16 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad, ya que es parte de la recomposición en la política exterior mexicana, por lo cual no debe haber ningún problema.

La senadora de Morena, Antares Vázquez defendió por su parte, la actuación de López Obrador y celebró la participación del mandatario cubano en los actos cívicos por la Independencia; criticó a los opositores de actuar con fines fascistas. “El presidente Díaz-Canel es bienvenido desde la política exterior mexicana como está establecido en la Constitución. Si el presidente (López Obrador) se comportara cómo se comportan estos individuos fascistas, entonces tendríamos una pésima relación internacional”, subrayó.

Por su lado, la diputada federal del PRI, Paloma Sánchez, mencionó a La Razón, que la petición que hizo el Gobierno federal sobre el bloqueo se ha reflejado siempre en las votaciones de México en las Naciones Unidas, pero no sólo México, de hecho, la última vez solamente Estados Unidos e Israel manifestaron que estaban en contra de quitar el bloqueo”, resaltó.

Damián Zepeda del PAN afirmó que “es una vergüenza que el gobierno de Morena y López Obrador, más allá de ideologías o visiones apoye a una dictadura, represora y violadora de derechos humanos”.

Asimismo, el dirigente nacional interino del PAN, Héctor Larios aseguró que el país debe tener repulsión en contra del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por la constante violación de derechos humanos que hay en su país. “Me parece que el Presidente ha utilizado el festejo nacional más importante para dar espacio a un gobierno con el que deberíamos tener un absoluto repulso por la constante violación de derechos humanos, porque alguien debe decirnos cuándo salieron a votar para que Díaz-Canel fuera presidente de Cuba”, explicó.

En ese sentido, el panista señaló que en Cuba hay una dictadura por la que todas las personas protestan en las calles por las malas condiciones que existen. Por ello, denunció que el Ejecutivo utilice la tribuna de las fiestas patrias para defender a otro país.

Por su parte, el líder del PRD, Jesús Zambrano, condenó el uso de los festejos para abogar por Cuba; sin embargo, aseguró que la situación que atraviesa Cuba por el bloqueo es condenable. “López Obrador no es ningún Bolívar, los festejos patrios no son una tribuna para que haga condenas. La situación que pasa Cuba es condenable, pero hay momentos para realizar la condena y no el festejo”, dijo.