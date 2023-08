Distribuidos 100% de libros de texto gratuitos en 26 estados, afirma Gobierno

Con honores a la bandera e informes sobre la entrega de libros de texto gratuitos al cien por ciento en 26 estados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el ciclo escolar 2023-2024 donde regresaron a clases más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes de 226 mil escuelas públicas y privadas, en lo que significa la nueva escuela mexicana.

A través de enlaces virtuales a nueve estados de la República, AMLO, acompañado de los titulares de Educación Pública, Leticia Ramírez, y de Profeco, Ricardo Sheffield, encabezó la ceremonia de inauguración del periodo escolar donde se destacó que han sido repartidos 95.6 millones de libro de texto, excepto en Chihuahua y Coahuila.

AMLO dijo que son pocos los libros donde no se han distribuido como en dichas entidades por la suspensión que otorgó el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar; mientras que Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guanajuato ya los tienen en las escuelas pero sin entregar a los alumnos.

“Son pocos los estados en donde no se han distribuido los libros. En el caso de Chihuahua y Coahuila por lo que ya sabemos, los gobernadores de esos estados presentaron controversia y un ministro de la Suprema Corte resolvió que no se distribuyan los libros, y por eso no se está haciendo.

#ConferenciaPresidente | Lunes 28 de agosto de 2023. https://t.co/kjtbkDAk72 — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 28, 2023

“En otros casos ya se tienen los libros pero no los han distribuido, Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guanajuato, pero ya los tienen, están incluso en las escuelas, ahí no hay ningún amparo, nada”, sostuvo AMLO.

Respecto a la entidad mexiquense, detalló, persisten dos criterios porque el amparo otorgado por un juez federal sólo obliga a la autoridad a no entregar los libros a 20 estudiantes, “y hay la interpretación de que no sólo a los 20 sino a todos los estudiantes del Estado de México”.

Refirió que la primer interpretación que resolvió un juez mexiquense es la que tiene la SEP federal, los abogados de la secretaría y del gobierno del Estado de México sostienen que aplica para todos los estudiantes. Por ello, añadió, habrá una reunión con el gobernador Alfredo del Mazo y el equipo jurídico para llegar a un acuerdo.

Leticia Ramírez, titular de Educación Pública, reiteró que no hay impedimento jurídico para cumplir con la responsabilidad que corresponde para garantizar la educación, con varias características de una educación profundamente humanista, multicultural e inclusiva.

“Donde no se han podio repartir, Chihuahua y Coahuila porque tanto la gobernadora Maru Campos como Miguel Ángel Riquelme han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan, por eso los alumnos no los tienen; es una decisión que tomó el ministro”, subrayó.

En tanto, el jefe de Gobierno capitalino Martí Batres desde la escuela Participación Social 2, en Venustiano Carranza, informó que se han distribuido casi cuatro millones de libros de texto gratuitos, pues “estos son un derecho de las niñas y niños; son un factor de cohesión social, identidad nacional, un gran apoyo para los padres de familia”.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado señaló que en la entidad se repartieron al 100 por ciento los materiales educativos, y refrendó su respaldo a la gran revolución educativa impulsada por el gobierno de la transformación.

“Contentos de iniciar un nuevo ciclo escolar que será histórico porque significa la puesta en marcha de la nueva escuela mexicana. Aquí estamos, va a permitir profundizar avances en el país, bienestar y justicia (…) Seguimos avanzando con la transformación”, resaltó.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, señaló que 400 mil niños y niñas ya tienen sus libros de texto gratuitos, además de contar con 400 mil uniformes e igual número de paquetes de útiles escolares gratuitos. “Gracias por todo su apoyo y respaldo”, refirió el priista.

También participaron los mandatarios de Baja California, Marina del Pilar Ávila; Quintana Roo, Mara Lezama; Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y Tamaulipas, Américo Villarreal.